Rosja: W prestiżowej sali w Moskwie odbył się koncert muzyki krajów V4

Koncert muzyki kameralnej kompozytorów z krajów V4 odbył się w piątek w Moskwie w prestiżowej sali koncertowej parku Zariadje, z okazji 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej. Utwory wykonała orkiestra Musica Viva.

Organizatorami przedsięwzięcia były instytuty kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Moskwie. Program złożony był z utworów muzyki kameralnej autorstwa kompozytorów z krajów V4 (Antoni Dworzak, Bela Bartok, Eugen Suchoń, Krzysztof Penderecki).

"Ten projekt kulturalny jest przejawem naszej obecności - V4 - w Moskwie, w miejscu szczególnym, w którym powinniśmy pokazywać to, co mamy najlepsze" - powiedział polskim mediom ambasador RP w Moskwie Krzysztof Krajewski. "Pamiętam czasy, kiedy mówiono po przyłączeniu do Unii Europejskiej, że Grupa Wyszehradzka traci rację bytu. Jak widzimy, jesteśmy skuteczni, jesteśmy razem i razem potrafimy reprezentować nasze interesy, choć czasami oczywiście one się różnią" - dodał dyplomata.

Szef Instytutu Polskiego w Moskwie Piotr Skwieciński podkreślił, że wydarzenie kulturalne krajów V4 odbywa się w szczególnym miejscu, jakim jest park Zaradje, położony bardzo blisko Kremla. "Jest to najbardziej prestiżowe i najnowocześniejsze, dające najlepsze warunki do odbioru muzyki miejsce w Rosji" - zaznaczył Skwieciński.

Rosyjską orkiestrą dyrygował Aleksandr Rudin. Koncert odbył się przy udziale publiczności. W Moskwie teatry i sale koncertowe mogą działać przy 50 proc. widowni.

Z Moskwy Anna Wróbel