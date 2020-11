Rosja: Ważny projekt transportowy w Arktyce znalazł się w tarapatach

Projekt węzła transportowego na wybrzeżu Zatoki Kolskiej, jeden z ważniejszych projektów infrastrukturalnych w Rosji, znalazł się w tarapatach, bowiem ministerstwo transportu rozwiązało kontrakt z podwykonawcą - podał w środę dziennik "Kommiersant".

Rozwiązana umowa z przedsiębiorstwem StrojgazConsulting, o wartości 45 mld rubli (ok. 507 mln euro), dotyczyła budowy drogi kolejowej do portu Ławna, niezbędnej do zapewnienia dostępności do portu. Podwykonawca wykonał dotąd prace o wartości ponad połowy wartości kontraktu. Według "Kommiersanta" konieczne będzie przeprowadzenie nowego przetargu, co znacznie utrudni termin realizacji projektu.

Połączenie powstaje w ramach projektu rozwoju Murmańskiego Węzła Transportowego. To jeden z najbardziej promowanych w ostatnich latach w Rosji projektów rozwoju infrastruktury i biznesu - zauważa norweski portal The Barents Observer.

Planowano, że koleją będzie mogło trafić do terminalu w Ławnie 28 mln ton ładunków, ale mowa była także o zwiększeniu przepustowości do 44 mln ton, a w perspektywie - do 100 mln ton. Przewożonym ładunkiem miał być głównie węgiel - według pierwotnych planów około 18 mln ton rocznie już od 2022 roku.

Wobec pogorszenia się koniuntktury na rynku węgla inwestorzy zaczęli rozważać dywersyfikację bazy przeładunkowej Ławny i dołączenie nawozów do rodzajów ładunków przechodzących przez port.

Kontrakt na budowę trasy kolejowej o długości 46 km, z miejscowości Wychodnoj do Ławny, podpisany został w 2014 roku. Jak podał "Kommiersant", umowa rozwiązana została za porozumieniem stron.