Rosja: Wicepremier: 163 nowe przypadki koronawirusa w ciągu doby (aktualizacja)

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowała w środę wicepremier Tatiana Golikowa. Tym samym liczba infekcji wzrosła w tym kraju do 658. Zakażenia odnotowano w 55 spośród ponad 80 regionów Rosji.

Jest to największy dotąd skokowy wzrost zachorowań w Rosji, bowiem w ostatnich dniach wynosił on około 50-60 nowych przypadków w ciągu jednej doby. Największa liczba zakażonych jest w Moskwie, gdzie przybyło w ciągu doby 120 nowych chorych i jest ich teraz ponad 400.

Prócz stolicy - gdzie mieszka ponad 12 mln ludzi - nowe przypadki zakażenia potwierdzono w 19 regionach Federacji Rosyjskiej.

Wszystkie osoby, u których potwierdzono obecność koronawirusa odwiedzały w ostatnich dwóch tygodniach kraje dotknięte epidemią - powiedziała Golikowa.

W całej Rosji pod obserwacją lekarską pozostaje 112 tysięcy osób przechodzących 14-dniową kwarantannę.

W kraju panuje stan podwyższonej gotowości w związku z pandemią. Władze lokalne apelują do obywateli o minimalizowanie kontaktów. Odwołano imprezy masowe, szkoły i uczelnie prowadzą zajęcia zdalne. Nie działają m.in. placówki kulturalne, kluby fitness, baseny. Rząd polecił we wtorek, by w regionach Rosji zamknięte zostały kluby nocne i kina.

W największych metropoliach Rosji - Moskwie i Petersburgu - zapowiedziano rozpoczęcie przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w dwóch prywatnych laboratoriach.

Dotąd wyzdrowiało w Rosji i wypisanych zostało ze szpitali 29 pacjentów z koronawirusem. Zmarła jedna osoba, choć władze nie zaliczają jej do ofiar śmiertelnych Covid-19 ze względu na inną przyczynę zgonu.

Z Moskwy Anna Wróbel