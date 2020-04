Rosja: Wicepremier: większość chorych na Covid-19 zakaziła się w kraju

Większość spośród ponad 4,7 tys. Rosjan zakażonych koronawirusem zainfekowała się w kraju kontaktując się z tymi, którzy zachorowali za granicą - powiedziała w sobotę wicepremier Tatiana Golikowa. Urząd Rospotriebnadzor podał, że zakażonych jest 235 dzieci.

Na briefingu dla prasy w sobotę Golikowa wymieniła regiony Rosji z największą liczbą zakażeń; z danych tych wynika, że w czołówce są dwie największe metropolie Rosji - Moskwa i Petersburg oraz obwody wokół tych miast (moskiewski i leningradzki). Jak wyjaśniła Golikowa, rozprzestrzenianie się infekcji jest kalkulowane na podstawie wskaźnika, jakim jest liczba zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców. Pod tym względem na pierwszym miejscu jest Moskwa, następnie - republika Komi, republika Buriacji i Petersburg. Kolejne miejsca zajmują: obwód moskiewski, republika Kałmucji, obwód leningradzki, jamalsko-nieniecki okręg autonomiczny i obwód penzeński.

Większość chorych w Rosji zakaziła się na terytorium kraju kontaktując się z tymi, którzy zakazili się za granicą - wyjaśniła wicepremier. "Spośród ogólnej liczby zachorowań zarejestrowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej 808 przypadków to zakażenia przywiezione (z zagranicy-PAP), 2854 przypadki - to ci, którzy zachorowali kontaktując się z tymi, którzy przyjechali" - powiedziała Golikowa. Dalszych 487 przypadków zachorowań jest teraz analizowanych.

Zarówno wśród tych chorych, którzy wyjeżdżali za granicę jak i tych, którzy się z nimi kontaktowali są ludzie młodzi - podkreśliła przedstawicielka rządu Rosji. Nadal dominują wśród chorych ludzie starsi i jednocześnie obciążeni poważnymi schorzeniami chronicznymi, do których dołączył się koronowirus.

Większość Rosjan zakażonych za granicą przyjechała z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich - łącznie chodzi o osoby, które były w 73 krajach. Golikowa zapewniła, że Rosja tylko czasowo przerwała proces przywożenia swoich obywateli z zagranicy. Rejsy, którymi powracają Rosjanie z krajów objętych pandemią wstrzymano do poniedziałku. Dwudniowa przerwa, jak tłumaczyła wicepremier, jest potrzebna po to, aby władze zdawały sobie dobrze sprawę "z tego, kto przyleci, z jakiego kraju, w jakiej liczbie i do jakiego miejsca na terytorium Federacji Rosyjskiej".

Wicepremier zaapelowała, by rozwój epidemii w Rosji oceniać nie na podstawie liczby zachorowań, bo - jak przekonywała - jeśli będzie ona rosnąć, to oznacza to, że poprawiła się wykrywalność. "Dla nas najważniejsze jest teraz, by nie dopuszczać do zgonów, by walczyć o życie każdego człowieka i żeby przygotowany był system ochrony zdrowia" - powiedziała Golikowa.

Jak poinformowała dziennikarzy Anna Popowa, szefowa urzędu Rospotriebnadzor, w Rosji przeprowadzanych jest codziennie około 34-37 tysięcy testów na obecność koronawirusa. "Będziemy zwiększać tę liczbę" - zapowiedziała Popowa. Obecne statystyki pokazują, że około 25 proc. ogółu zakażonych w Rosji to osoby, które nie mają żadnych objawów, ale są nosicielami wirusa.

Szefowa Rospotriebnadzoru - urzędu odpowiedzialnego za kwestie sanitarne - poinformowała, że dotąd odnotowano 235 przypadków koronowirusa wśród dzieci. Żaden z tych przypadków nie jest ciężki.

Ostrzegła, że chory o wyraźnych symptomach Covid-19 może zarazić trzy osoby. Według ocen Rospotriebnadzoru w 96 procentach zakażenia w Rosji są związane z przekazywaniem wirusa drogą kropelkową. Koronawirus może utrzymywać się na różnych powierzchniach do 72 godzin - powiedziała Popowa. Podkreśliła, że należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny - częściej myć ręce i twarz, dezynfekować często używane przedmioty, w tym gadżety elektroniczne.

Z Moskwy Anna Wróbel