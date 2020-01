Rosja: Wiceszef MSZ: UE jest zainteresowana współpracą z Moskwą

Rosja dostrzega obecnie zainteresowanie ze strony krajów Unii Europejskiej w rozwijaniu z nią współpracy dwustronnej; Moskwa stała się pożądanym partnerem w rozwiązywaniu spraw globalnych - powiedział w środę wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksandr Gruszko.

"Pojawia się coraz więcej oznak, iż kraje UE są zainteresowane rozwijaniem z nami współpracy. Jeśli spojrzeć na intensywność kontaktów na wszystkich szczeblach, poczynając od władz Federacji Rosyjskiej, to widzimy, że próby izolowania Rosji poniosły całkowite fiasko. Rosja jest dziś jednym z najbardziej pożądanych partnerów w rozwiązywaniu zadań globalnych" - oświadczył Gruszko.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji wypowiadał się z trybuny rozpoczętego w Moskwie dwudniowego Forum Gajdara. Ambasador UE w Moskwie Markus Ederer, który również był wśród mówców tej konferencji, ocenił, że w 2019 roku Rosja i UE położyły podwaliny pod "minimalne zaufanie". Jak tłumaczył, doszło do szeregu "pozytywnych zmian", takich jak powrót Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i sukces rosyjsko-ukraińsko-unijnych negocjacji gazowych. "Tym samym ukształtowała się platforma minimalnego zaufania, która da nam możliwość, by podążać dalej" - powiedział Ederer.

W Forum Gajdara bierze udział ponad 14,7 tys. osób, w tym 600 mówców z ponad 30 krajów. Ta doroczna międzynarodowa konferencja gromadzi ekspertów z dziedziny gospodarki, finansów i polityki; decydentów i szefów wielkich firm. Tradycyjnie w obradach biorą udział szefowie kluczowych rosyjskich instytucji gospodarczych: ministerstw gospodarki i finansów oraz banku centralnego. Udział zapowiedzieli przedstawiciele międzynarodowych instytucji gospodarczych m.in. Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Wśród gości zagranicznych jest były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, były kanclerz Austrii Wolfgang Schuessel i minister gospodarki Włoch w rządach Silvia Berlusconiego, Giulio Tremonti.

Temat przewodni tegorocznego forum brzmi: "Rosja i świat - wyzwania nowej dekady". Wśród tematów obrad jest strategia rozwoju Rosji, program narodowych celów rozwoju, transformacja systemów administracji państwowej, cyfryzacja i innowacje technologiczne, a także kwestie odpowiedzialności społecznej biznesu i awansu społecznego młodzieży. Mowa będzie także o potencjale, jakim dysponuje świat, by odpowiedzieć na kryzys klimatyczny, o polityce w sferze technologii i etycznym stosowaniu technologii cyfrowych.

Forum Gajdara organizowane jest po raz 11. Jego patronem jest Jegor Gajdar, wybitny ekonomista i polityk, architekt reform wolnorynkowych w Rosji w latach 90., minister gospodarki i finansów Rosji w pierwszej połowie tamtej dekady. Gajdar zmarł w 2009 r. w wieku 53 lat.

Z Moskwy Anna Wróbel