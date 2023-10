Rosja: Więzieni politycy, w tym Nawalny, prowadzą jednodniową głodówkę w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych

Aleksiej Nawalny, Władimir Kara-Murza, Ilja Jaszyn i inni więzieni działacze opozycji antykremlowskiej prowadzą w poniedziałek jednodniowy protest głodowy - podał portal Nowaja Gazieta.Jewropa. 30 października przypada w Rosji Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych.

Do protestu wezwał Nawalny w apelu opublikowanym na początku bieżącego miesiąca. Przypomniał, że w 1974 roku ówcześni dysydenci więzieni przez władze sowieckie ustanowili Dzień Więźnia Politycznego i obchodzili go 30 października. Aż do rozpadu ZSRS organizowali w tym dniu strajki głodowe i inne akcje protestacyjne. W 1991 roku ustanowiono w tym dniu w Rosji oficjalny Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych.

Prócz Nawalnego, Kara-Murzy i Jaszyna w jednodniowym proteście głodowym uczestniczą: Wadim Ostanin, Lilia Czanyszewa, Daniel Chołodny i Michaił Kriger - podaje NGJ. Zostali oni uznani za więźniów politycznych przez obrońców praw człowieka z zakazanego przez władze Stowarzyszenia Memoriał.

"Więźniowie polityczni znowu są (w Rosji) i to wielu. Władze wracają do swych korzeni: aresztów, represji, zamkniętych procesów i demonstracyjnego bezprawia pod szyldem +sądu+. W tej sytuacji uważamy za słuszne, byśmy i my wrócili do korzeni i tradycji. Prowadzimy akcję 30 listopada i przywracamy jej poprzednią, znów aktualną nazwę - Dzień Więźnia Politycznego" - głosiło oświadczenie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Nawalnego.

W czasach sowieckich głodówki były jedną z nielicznych form oporu, po którą mogli sięgnąć więźniowie polityczni, by protestować przeciw samowoli śledczych i administracji w łagrach i więzieniach - przypomina w poniedziałek niezależny portal Mediazona.

We współczesnej Rosji środowiska niezależne, jak Stowarzyszenie Memoriał, co roku w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Politycznych przeprowadzały akcje przypominające o ofiarach prześladowań. W Moskwie akcja Memoriału "Przywracanie imion" co roku odbywała się koło Kamienia Sołowieckiego - pomnika ofiar represji - w centrum rosyjskiej stolicy. W tym roku po raz kolejny władze miejskie nie zezwoliły na jej przeprowadzenie.

Nawalny, Jaszyn i Kara-Murza to czołowi politycy opozycji antykremlowskiej w Rosji. Daniel Chołodny, technik telewizyjny współpracujący z Nawalnym, został skazany w sierpniu br. na 8 lat więzienia przez sąd w Moskwie za "organizowanie grupy ekstremistycznej". Wadim Ostanin, aktywista, który organizował sztab Nawalnego w Barnaule i Lilia Czanyszewa, działaczka z Ufy, zostali skazani na więzienie (odpowiednio: 9 lat oraz 7,5 roku) za organizowanie w swych miastach sztabów Nawalnego. Aktywista Michaił Kriger został skazany za 7 lat więzienia za komentarze w Facebooku na temat Władimira Putina; Kriger przekonywał, że Putin zasługuje na karę śmierci przez powieszenie i porównał go do zbrodniarzy wojennych.

Według Stowarzyszenia Memoriał liczba osób prześladowanych w Rosji z powodu poglądów politycznych i przekonań religijnych przekracza obecnie 600. Działacze uważają, że prowadzony przez nich monitoring może nie uwzględniać wszystkich więźniów i realnie może być to nawet kilkaset osób więcej.