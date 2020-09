Rosja wkrótce wznowi połączenia lotnicze z Białorusią

Rosja od 21 września wznowi połączenia lotnicze z Białorusią, Kazachstanem i Kirgistanem; loty odbywać się będą raz w tygodniu - podały w piątek agencje prasowe. Decyzję o wznowieniu rejsów do tych krajów podjął sztab rządowy ds. walki z pandemią koronawirusa.

Jak podano w komunikacie sztabu, loty do tych państw "odbywać się będą na zasadzie wzajemności, z częstotliwością raz w tygodniu". Połączenia dotyczą stolic, a więc Mińska na Białorusi, Biszkeku w Kirgistanie i Nur Sułtanu w Kazachstanie.

Następnie od 27 września Rosja wznowi połączenia lotnicze do Seulu, stolicy Korei Południowej.

Połączenia lotnicze były zawieszone od wiosną br. z powodu sytuacji epidemicznej.

O możliwym przywróceniu połączeń transportowych z Białorusią media w Moskwie pisały w zeszłym tygodniu. Spodziewano się, że decyzja zostanie ogłoszona podczas rozmowach prezydentów Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki 14 września w Soczi, jednak wówczas to nie nastąpiło.

Rosja od 1 sierpnia br. wznowiła połączenia lotnicze do Wielkiej Brytanii, Tanzanii i Turcji, a od 15 sierpnia do Szwajcarii. Do tego ostatniego kraju mogą jednak latać tylko osoby mające zezwolenie na pobyt w Szwajcarii. Od 3 września Rosjanie mogą znów latać do Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Malediwy. Wiele z tych krajów wyraziło bowiem gotowość przyjmowania rosyjskich turystów.

Z Moskwy Anna Wróbel