Rosja: Władze Moskwy wprowadzą przepustki dla mieszkańców

Przepustki dla mieszkańców Moskwy dojeżdżających do pracy, a potem - także dla poruszających się po mieście w innych celach, wstrzymanie pracy niemal na wszystkich budowach i zawieszenie usług carsharingu - takie ograniczenia zapowiedziały władze stolicy Rosji.

O nowych bezprecedensowych ograniczeniach poinformowały media w sobotę, powołując się na rozporządzenie mera Moskwy Siergieja Sobianina. Powodem ich wprowadzenia jest szybki wzrost w Moskwie zakażeń koronawirusem: liczba pacjentów trafiających do stołecznych szpitali przekroczyła tysiąc dziennie, podczas gdy wcześniej było to około pięciuset osób dziennie.

System przepustek elektronicznych wprowadzany będzie od 13 kwietnia w trzech etapach. Najpierw, od poniedziałku 13 kwietnia, obowiązywać będą przepustki na przejazdy do pracy, potem - na przejazdy w innych celach. Jeśli okaże się to konieczne, wprowadzone zostaną na trzecim etapie przepustki na przemieszczanie się w granicach dzielnicy.

Sobianin zapowiedział, że "większość organizacji miejskich" wstrzyma pracę. Chodzi m.in. o niemal wszystkie prowadzone w Moskwie budowy oraz system carsharingu, a także obiekty przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, takich jak: biura nieruchomości, salony dilerów samochodowych, agencje reklamowe. "Nadal będą pracować jedynie przedsiębiorstwa o ciągłym cyklu produkcyjnym oraz te, które zapewniają funkcjonowanie miasta, a także: organizacje medyczne, organy władzy i ochrony porządku publicznego, struktury finansowe, zakłady łączności i transportu oraz media" - napisał Sobianin na swoim blogu.

Ograniczenia mają obowiązywać w dniach 13-19 kwietnia.

Na Moskwę przypada ponad 65 proc. wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 w Rosji. W sobotę poinformowano, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych w całym kraju wzrosła o 1667 nowych przypadków, co zwiększyło dotychczasowy bilans zakażeń w Rosji do 13 tys.584. Zmarło kolejnych 12 osób. Liczba zgonów z powodu Covid-19 wrosła tym samym do 106.

Z Moskwy Anna Wróbel