Rosja: Władze Moskwy zarządziły dni wolne z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w sobotę, że dni od 15 do 19 czerwca będą w stolicy Rosji wolne od pracy. Pracodawcom w Moskwie mer ponownie zalecił przeniesienie co najmniej 30 proc. pracowników do pracy zdalnej. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Sobianin ogłosił tę decyzję po tym, jak okazało się, że dobowy przyrost zakażeń w Moskwie wzrósł do poziomu z grudnia 2020 roku. Od piątku wykryto w stolicy ponad 6,7 tys. nowych infekcji. Wolne dni mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rozpoczną się we wtorek, bo poniedziałek jest dniem wolnym za przypadające w sobotę święto państwowe - Dzień Rosji.

Na razie nie zapadła decyzja o ogłoszeniu dni wolnych w całym kraju - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W ciągu minionej doby zarejestrowano w Rosji 13 510 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 15 lutego br. Od kilku dni dobowe bilanse zakażeń rosną, wracając do poziomu z pierwszego kwartału br.

Prezydent Władimir Putin powiedział w sobotę, że około 18 mln Rosjan zaszczepiło się dotąd przeciwko Covid-19. Rosja liczy ponad 146 mln ludności.