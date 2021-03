Rosja: Władze nie prowadzą działań przeciwko Twitterowi, chcą przestrzegania prawa

Roskomnadzor, rosyjski regulator internetu, nie prowadzi działalności przeciwko Twitterowi – oświadczył w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem działania Roskomnadzoru mają na celu wyegzekwowanie przestrzegania prawa.

"To jest organ nadzoru. Taka instytucja działa ściśle w zgodzie z rosyjskimi ustawami. Nie prowadzi działalności przeciwko Twitterowi i nie może tego robić" - oświadczył Pieskow podczas środowego briefingu.

Jak wyjaśnił Pieskow, cytowany przez dziennik "Kommiersant", działania Roskomnadzoru mają na celu przestrzeganie prawa i zmuszenie firm do realizowania przepisów, jeśli te demonstracyjnie tego nie czynią.

"Nie do wyobrażenia jest, by jakakolwiek firma, nieważne jak duża, działająca w sferze IT, w sferze sieci społecznościowych, działała, łamiąc przepisy Federacji Rosyjskiej" - oświadczył Pieskow. Dodał, że o działaniach Roskomnadzoru jest informowany prezydent Rosji.

We wtorek rosyjski regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, ostrzegł, że za miesiąc zablokuje działanie w Rosji serwisu społecznościowego Twitter, jeśli ten nie usunie materiałów zawierających zakazane treści - podała agencja TASS.

10 marca Roskomnadzor rozpoczął spowalnianie prędkości działania Twittera w Rosji. Urząd oznajmił, że jest to odpowiedź na nieusuwanie przez ten serwis społecznościowy materiałów zawierających zakazane treści, m.in. propagowanie samobójstwa, informacje o zażywaniu narkotyków, pornografię dziecięcą.

Wcześniej, 1 marca, regulator oskarżył serwis o "notoryczne naruszanie ustawodawstwa rosyjskiego" i oznajmił, że Twitter od 2017 roku nie usunął ponad 2,8 tys. materiałów zawierających zakazane treści. Urząd oświadczył, że skierował dotąd do Twittera ponad 28 tys. żądań dotyczących usunięcia zakazanych informacji.

Rosyjski regulator wielokrotnie wyrażał pretensje pod adresem Twittera i innych serwisów internetowych. W ostatnich miesiącach żądał od nich usuwania apeli zachęcających nastolatków do udziału w opozycyjnych demonstracjach.

Przed około rokiem sąd na żądanie Roskomnadzoru nałożył grzywnę na Twittera i Facebooka za odmowę zlokalizowania w Rosji danych użytkowników tych serwisów.