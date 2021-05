Rosja: Władze: stan 14 dzieci rannych w strzelaninie w Kazaniu jest stabilny

Stan 14 dzieci rannych we wtorkowej strzelaninie w szkole w Kazaniu jest stabilny, ich życie nie jest zagrożone - poinformowały w czwartek władze Tatarstanu, republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Dzieci te pozostają w szpitalu w Kazaniu.

"Stan 14 dzieci będących na leczeniu w dziecięcym szpitalu klinicznym oceniany jest jako stabilny. Ich życiu nic nie zagraża. Są pod całodobową obserwacją medyczną" - powiedziała Lilia Galimowa, rzeczniczka przywódcy Tatarstanu, Rustama Minnichanowa,

Tymczasem osiem osób - pięcioro dzieci i trzy osoby dorosłe - zostało w środę przetransportowanych do szpitali w Moskwie. Według informacji ze środy stan jednego z tych pacjentów, 9-letniego chłopca, był bardzo ciężki i lekarze walczyli o jego życie. Czwórka dzieci było w stanie ciężkim.

Galimowa powiedziała w czwartek, że wszyscy przewiezieni do Moskwy znieśli ten transport "stabilnie".

Po tragedii w gimnazjum w Kazaniu, gdzie zginęło dziewięć osób, do szpitali trafiło 23 poszkodowanych: 20 dzieci i trzy osoby dorosłe. Jedno z dzieci, które doznało wstrząsu mózgu, zostało w środę wypisane ze szpitala w Kazaniu.

Do strzelaniny w gimnazjum w Kazaniu doszło we wtorek rano; ogień otworzył 19-letni były uczeń, Ilnaz Galawijew. Sprawca został zatrzymany i przyznał się do winy. Został osadzony w areszcie śledczym.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał w środę, że u zabójcy zdiagnozowano w zeszłym roku "chorobę mózgowia", po aresztowaniu zachowywał się w sposób niezrównoważony, co "stanowi przeszkodę w prowadzeniu z nim pełnowartościowych czynności śledczych".

Z Moskwy Anna Wróbel