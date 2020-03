Rosja: Władze zaleciły uczelniom przejście na nauczanie zdalne

Ministerstwo Nauki Rosji wydało w niedzielę rekomendację dla uczelni wyższych, by od poniedziałku przeszły na nauczanie zdalne. Do tej pory dwie uczelnie - w Petersburgu i Moskwie - zdecydowały się na ten krok.

Ministerstwo Oświaty wcześniej zaproponowało szkołom przechodzenie na naukę zdalną. W Moskwie władze zarządziły, by ci rodzice, którzy nie chcą wysyłać dzieci do szkół, mogli to uczynić. Pięć szkół w Moskwie zostało zamkniętych z powodu kwarantanny. Przynajmniej w jednej z nich powodem zamknięcia było podejrzenie zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów.

Do niedzieli wieczór władze Rosji potwierdziły 63 przypadki zachorowań, z czego połowę - w Moskwie.

Rosja wprowadziła w niedzielę kolejne ograniczenia w podróżach do krajów Unii Europejskiej w związku z ich decyzjami dotyczącymi walki z koronawirusem. Linie lotnicze Aerofłot zawiesiły połączenia do Tallina, Pragi i Wiednia. Zapowiedziały też zawieszenie rejsów do Kopenhagi, Oslo, Kiszyniowa, Wilna, Warszawy, Taszkientu. Przewoźnik zorganizuje loty do przywożenia z zagranicy obywateli rosyjskich.

Z Moskwy Anna Wróbel