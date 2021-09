Rosja: Władze zaproponują 500 tysiącom rodaków powrót do kraju

Rząd Rosji zamierza zaangażować przedstawicieli MSZ i MSW, aby skłonili co najmniej 500 tysięcy żyjących za granicą Rosjan do powrotu do kraju; urzędnicy przedstawią emigrantom program wspierania powrotów rodaków do ojczyzny - podało w czwartek Radio Swoboda.

Program ten będzie działał w latach 2022-2030, a jego celem będzie pomoc w dobrowolnym przesiedleniu się do Rosji. W planach rządu mowa jest o podróżach grup urzędników z MSZ i MSW za granicę w celu przedstawienia tego programu rosyjskiej diasporze.

Według danych Banku Światowego w 2017 roku poza Rosją mieszkało 10,6 mln osób z obywatelstwem rosyjskim, czyli około 7,4 proc. ludności Rosji. Pod względem liczby emigrujących Rosja była wówczas na trzecim miejscu na świecie, za Indiami i Meksykiem - podaje Radio Swoboda.