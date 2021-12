Rosja: Właściciel sieci klinik Omikron złożył pozew przeciwko WHO

Rosyjski przedsiębiorca Aleksandr Padar, właściciel sieci przychodni okulistycznych na Syberii o nazwie Omikron, złożył pozew sądowy przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Biznesmen chce, by WHO nie używała nazwy Omikron wobec nowego wariantu Covid-19.

"Zajmujemy się zdrowiem i bardzo nie chcemy, by +omikron+ kojarzył się ze szkodami dla ludzkiego zdrowia. Naszym zadaniem jest zabronienie używania słowa +omikron+ w kontekście wariantu koronawirusa" - powiedział Padar dziennikowi "Kommiersant".

Pozew złożony został w sądzie arbitrażowym w obwodzie moskiewskim. Stroną pozwaną jest biuro WHO w Moskwie. Biznesmen zapewnił, że jest właścicielem znaku handlowego Omikron. W pozwie poprosił sąd, by zabronił WHO używania tej nazwy w kontekście epidemii koronawirusa, ponieważ "wyrządza to szkodę reputacji" firmy. Wskazał także, że wydał wiele pieniędzy na reklamę, aby nazwa jego klinik stała się rozpoznawalna.

Przychodnie, których właścicielem jest przedsiębiorca, działają w obwodach nowosybirskim i kemerowskim na Syberii, łącznie w 11 miastach. Pierwsza przychodnia pojawiła się w 2015 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel