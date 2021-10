Rosja wstrzymuje dostawy węgla na Ukrainę

Ministerstwo gospodarki Rosji oświadczyło w piątek, że w związku z rosnącym popytem wewnątrz kraju przerwane zostaną od 1 listopada dostawy na Ukrainę węgla energetycznego, używanego w elektrowniach. Wcześniej jednak Ukraina zadcydowała, że nie będzie kupowała węgla z Rosji.

- Podjęta decyzja związana jest z rosnącym popytem na energetyczne gatunki węgla. W okresie jesienno-zimowym należy zwracać szczególną uwagę na zapewnienie potrzeb wewnątrz kraju - oświadczyło ministerstwo.



Według rosyjskiego resortu dostawy innych rodzajów węgla są kontynuowane i ogółem dostawcy z Rosji zapewniają połowę importu Ukrainy.



W połowie października ukraińskie Radio Swoboda poinformowało, że zapasy węgla w elektrowniach cieplnych na Ukrainie są czterokrotnie mniejsze niż minimalny bezpieczny poziom, wyznaczony przez ministerstwo energetyki.

Według rozgłośni w warunkach wysokich cen energii na rynkach światowych rośnie ryzyko kryzysu energetycznego na Ukrainie podczas sezonu grzewczego.

Nieco wcześniej pojawiła się jednak informacja, że to Ukraina nie chce kupować rosyjskiego węgla energetycznego.



Zakaz w praktyce obejmuje tylko kilka firm, które węgiel energetyczny w Rosji kupowało. Chodzi m.in. o firmy DTEK Donbassenergo i Technowa. Spółki te kupowały węgiel w Rosji do swoich elektrociepłowni.



Ograniczenie importu ma chronić własnych producentów węgla – zaznaczają władze w Kijowie. Drugą przyczyną jest utrudnienie handlu węglem przez separatystyczne republiki z Ługańska i Doniecka.



Ponieważ już wcześniej istniał zakaz wwozu z nich węgla separatyści omijali go, wywożąc surowiec do Rosji. Następnie był on sprzedawany na Ukrainę już jako węgiel pochodzący z Rosji. Teraz zostanie to uniemożliwione.