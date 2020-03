Rosja: Wycieczkowiec Costa Neoromantica nie został wpuszczony do Władywostoku

Rosyjski urząd Rospotriebnadzor, odpowiedzialny za kwestie sanitarne, nie pozwolił, by wycieczkowiec Costa Neoromantica zawinął do portu we Władywostoku. Powodem są obawy przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Wycieczkowcem podróżuje około 500 osób.

Jak podał w czwartek portal RBK, Costa Neoromantica zamierzała zawinąć do Władywostoku na kilka dni, by uzupełnić paliwo i wymienić załogę. Teraz jednostka, pływająca pod włoską banderą, znajduje się na Morzu Japońskim. Na pokładzie jest 478 osób z różnych krajów.

RBK nie wyjaśnia, czy istnieje jakiekolwiek podejrzenie infekcji koronawirusem wśród pasażerów. Agencja TASS zaznaczyła, że wśród osób na pokładzie są obywatele krajów, w których koronawirus aktywnie się rozprzestrzenia.