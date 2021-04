Rosja: Wykładowcy uczelni wystąpili w obronie studentów prześladowanych przez władze

Przeciwko represjom za działalność dziennikarską i w obronie praw człowieka zaprotestowało ponad 120 wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii (WSzE) w Moskwie. Wystąpili oni z listem otwartym po wszczęciu postępowania karnego wobec dziennikarzy studenckiej gazety DOXA, wcześniej związanej z uczelnią.

"To represje za stanięcie w obronie prawa młodych do własnego zdania w kraju, w którym żyją" - napisali wykładowcy w liście otwartym, opublikowanym w gazecie "Troicki Wariant". Informuje o nim Radio Swoboda.

Czworo dziennikarzy gazety DOXA, która powstała w 2017 r. i początkowo była gazetą studencką uczelni, zostało objętych sprawą karną za "wciąganie niepełnoletnich do udziału w protestach". Młodym ludziom postawiono już zarzuty, mają zakaz wychodzenia z domów i używania jakiejkolwiek łączności, a także rozmawiania z kimkolwiek poza adwokatami.

Pretekstem do wszczęcia postępowania było opublikowanie przez DOXĘ w czasie styczniowych protestów wideo, mówiącego o tym, że wyrzucanie studentów z uczelni za udział w mitingach i własne zdanie jest nielegalne.

Wykładowcy, którzy podpisali się pod listem, uważają, że wszczęcie postępowania karnego jest "sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem". Wzywają do umorzenia sprawy. Apelują także do wykładowców innych uczelni, by dołączyli się do apelu.

Radio Swoboda przypomina, że władze uczelni pozbawiły w 2019 r. gazetę statusu organizacji studenckiej, co, zdaniem dziennikarzy, było "motywowane politycznie". W czasie obecnego postępowania uczelnia oświadczyła, że DOXA nie jest z nią związana, jednak przypomniała o zasadzie domniemania niewinności.

Wcześniej list otwarty w obronie dziennikarzy napisali naukowcy i intelektualiści z różnych krajów świata, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. Podpisali się pod nim m.in. Slavoj Żiżek, Etienne Balibar czy Judith Butler. Pod deklaracją solidarności z DOXA wciąż można się podpisać, widnieje pod nią już kilkaset nazwisk.

14 kwietnia po rewizjach w redakcji i mieszkaniach dziennikarzy policja w Moskwie zatrzymała Armena Aramiana, Natalię Tyszkiewicz, Władimira Mietielkina i Ałłę Gutnikową. Następnie w Komitecie Śledczym usłyszeli oni zarzut - "nakłaniania lub innego angażowania niepełnoletnich do popełnienia czynów nielegalnych", za które grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Justyna Prus