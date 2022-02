Rosja wykluczona z udziału w konkursie piosenki Eurowizji (aktualizacja)

Europejska Unia Nadawców (EBU) poinformowała w piątek, że wykluczyła Rosję z tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji, którego EBU jest organizatorem. Powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę. Konkurs odbędzie się w maju w Turynie na północy Włoch.

Wcześniej z wnioskiem o wykluczenie Rosji wystąpili do EBU nadawcy publiczni z krajów skandynawskich, a także Ukrainy.

Gdy w piątek pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Rosja może zostać wyrzucona z udziału w imprezie, zarówno władze regionu Piemont, jak i samego Turynu podkreślały, że decyzje w tej sprawie nie należą do nich, a do kompetentnych instytucji.

Jeszcze w czwartek w wydanym oświadczeniu EBU przekazała, że udział reprezentanta Rosji w konkursie pozostaje aktualny, a "Eurowizja to apolityczne wydarzenie kulturalne, które jednoczy kraje".

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się od 10 do 14 maja w hali PalaOlimpico w Turynie. To trzeci konkurs organizowany we Włoszech. Jego współorganizatorem będzie publiczna telewizja RAI.