Rosja: Wykryto 6215 nowych zakażeń koronawirusem

6215 zakażeń koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią. To kolejny dzień, gdy liczba nowych zakażeń rośnie: dzień wcześniej było ich 6196. Ogólna liczba infekcji wzrosła do 1 115 810.

Zmarło w ciągu minionej doby 160 pacjentów z Covid-19, wobec 71 dzień wcześniej. Ogólna liczba przypadków śmiertelnych choroby wynosi teraz 19 649. Wyzdrowiało od poniedziałku 5976 osób, a od początku pandemii 917 949.

Ministerstwo zdrowia Rosji zezwoliło na przeprowadzenie badań klinicznych kolejnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Preparat ten opracowany został w ośrodku badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN). Badania kliniczne prowadzone będą teraz m.in. w Nowosybirsku i Petersburgu z udziałem 3 tysięcy ochotników.

W Rosji zarejestrowano dotąd szczepionkę o nazwie Sputnik V, będącą jeszcze w trakcie trzeciej fazy badań klinicznych, opracowaną w ośrodku im. Gamalei ministerstwa zdrowia Rosji. Nad drugą szczepionką pracuje centrum wirusologii Wektor w Nowosybirsku. Przeszła ona pierwszą fazę badań klinicznych.

Ponadto, jak informowało ministerstwo zdrowia, szczepionki, nad którymi pracują zagraniczne koncerny farmaceutyczne, przygotowywane są do rejestracji w Rosji.

