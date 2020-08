Rosja: Wymiana ognia między policją i bojowcami w centrum Nazrania

W centrum Nazrania, w autonomicznej Republice Inguszetia, doszło przed północą do wymiany ognia między funkcjonariuszami brygady antyterrorystycznej i grupą uzbrojonych mężczyzn - podały lokalne media w piątek. Kilku bojowników zostało zlikwidowanych - pisze TASS.

Do strzelaniny doszło w pobliżu dworca kolejowego, na ulicy Pobiedy. "Cały kwartał jest otoczony przez policję, ulice są zablokowane" - podała agencja Interfaks.

Kierownictwo miejscowych struktur bezpieczeństwa ogłosiło o godz. 22:25 czasu miejscowego (godz. 21:25 w Polsce) rozpoczęcie akcji antyterrorystycznej, która "miała na celu uniemożliwienie dalszych aktów terroru i działalności przestępczej w Nazraniu".

Według doniesień rosyjskich mediów akcja nie była zaplanowana, antyterroryści zostali wezwani w związku z działaniami uzbrojonych bojowców. Po północy poinformowano o likwidacji kilkuosobowej grupy napastników, co oznacza, że "aktywna część operacji antyterrorystycznej już się zakończyła" - pisze TASS.

Blisko 130-tysięczny Nazrań jest położony w zachodniej części Niziny Czeczeńskiej. Do 200 r. był stolicą Inguszetii, w której okresowo dochodzi do ataków terrorystycznych, a jeszcze częściej do porachunków różnych grup przestępczych.