Rosja wyznacza nowy przebieg autostrady do Chin

Styczniowe zamieszki w Kazachstanie posłużyły Rosji jako nowy argument za wykluczeniem tego kraju z projektu gigantycznej autostrady łączącej Europę z Chinami.

W nowej koncepcji droga będzie przebiegać „nad granicą” z Kazachstanem. M12 z Moskwy przejdzie przez Kazań, później poprowadzi do Jekaterynburga, Omska, następnie do Nowosybirska, Bijska i dalej przez Ałtaj i Mongolię do Chin. Co ciekawe na publikowanych ostatnio przez niektóre portale rosyjskie mapach dotyczących korytarza transportowego łączącego Chiny z Europą nie znajdziemy punktów nie tylko w Kazachstanie, ale także w Białorusi czy w Polsce.Czytaj także: W cieniu kazachskich rozruchów. Gra o władzę i wpływy Z publikowanych w ostatnich miesiącach na niektórych rosyjskich portalach map wynika, że szlak w kierunku europejskim będzie przebiegał przez Moskwę, a stamtąd drogą M-11 do Sankt Petersburga. Następnie towary z byłej stolicy Rosji carskiej mają trafiać drogą morską lub lądową na rynki europejskie.W przypadku opcji transportu lądowego mówi się o tym, że z Petersburga towary będą transportowane m.in. do Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii itp. Takie trasy powinny maksymalizować zyski rosyjskie z tranzytu. Jednocześnie realizacja tych wizji w praktyce ograniczałaby role Kazachstanu, Białorusi i Polski w transporcie drogowym pomiędzy Azją i Europą.