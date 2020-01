Rosja: Wyznawcy prawosławia obchodzą święto Chrztu Pańskiego

W Rosji wyznawcy prawosławia obchodzą w niedzielę święto Chrztu Pańskiego, jedno z największych w roku liturgicznym. Do tradycji w tym dniu należy zanurzanie się w lodowatej wodzie dla symbolicznego oczyszczenia się z grzechów.

W tym roku obchody święta przypadły na nietypowo ciepły styczeń i do specjalnie przygotowanych zbiorników wodnych w Moskwie ustawiały się wieczorem w sobotę kolejki. Zgodnie z tradycją wierni trzykrotnie zanurzają się w wodzie, w przerębli w kształcie krzyża, by zmyć grzechy i uzyskać błogosławieństwo i zdrowie. Obchody trwają do wieczora w dniu święta, a zaczynają się wieczorem dnia poprzedniego.

W Moskwie od sobotniego wieczora do godzin rannych w niedzielę w rytualnych kąpielach wzięło udział ponad 50 tys. osób.

Jak co roku lekarze przypominają o zasadach bezpieczeństwa przy zażywaniu takich kąpieli. W miejscach, gdzie wierni zanurzają się w wodzie, dyżurują ratownicy, lekarze i wolontariusze; działają kuchnie polowe przygotowujące gorącą strawę. W całej Rosji przygotowano około 400 takich miejsc, w samej Moskwie - 47. Oczekuje się, że do niedzielnego wieczora w obrzędzie weźmie udział około 2 mln Rosjan.

Cerkiew akceptuje tę ludową tradycję, ale przestrzega, by nie zamieniać jej w rozrywkę. Apeluje, by wierni łączyli ją z udziałem w świątecznym nabożeństwie i modlitwą i przypomina, że oczyszczenie z grzechów następuje dzięki spowiedzi i pokucie.

Święto Chrztu Pańskiego upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, kiedy zstąpił na niego Duch Święty, i dlatego łączone jest z Epifanią, czyli Objawieniem Pańskim. Należące do trzech najstarszych w chrześcijaństwie, jest jednym z 12 najważniejszych świąt w prawosławnym roku liturgicznym. Święto to zamyka okres Bożego Narodzenia.

Z Moskwy Anna Wróbel