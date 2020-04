Rosja: Wyznawcy prawosławia rozpoczęli Wielki Tydzień w warunkach pandemii koronawirusa

W Rosji rozpoczął się prawosławny Wielki Tydzień, który w tym roku przebiegnie w wyjątkowych warunkach - wymogu samoizolacji z powodu pandemii koronawirusa. W cerkwiach w Moskwie nabożeństwa odbędą się bez wiernych, mogą oni śledzić transmisję w internecie i telewizji.

Na stolicę Rosji i przyległy obwód moskiewski przypada ponad 72 proc. zakażeń koronawirusem w całym kraju. W związku z zaleceniem głównego lekarza sanitarnego stolicy Rosyjska Cerkiew Prawosławna zdecydowała się na bezprecedensowy krok. Zaleciła, by od poniedziałku - pierwszego dnia Wielkiego Tygodnia - w Moskwie i regionie nabożeństwa odbywały się bez wiernych w świątyni. Cerkwie będą zamknięte dla osób świeckich w dniach 13-19 kwietnia, a więc do samej niedzieli wielkanocnej włącznie. Do świątyń mogą wejść tylko osoby, których obecność jest niezbędna przy nabożeństwie i prowadzeniu jego transmisji.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl wezwał wszystkich wiernych - nie tylko w Moskwie, ale w całej Rosji - by w Wielkim Tygodniu modlili się w domach i oglądali transmisje nabożeństw. Patriarcha zaapelował o modlitwy za najbliższych, naród i kraj, jak i za cały świat.

Ograniczenia są problemem zarówno dla osób religijnych, które starają się w Wielkim Tygodniu być w cerkwi codziennie, jak i dla tych ludzi, którzy nie praktykują regularnie: Wielkanoc jest tym momentem w roku, gdy chcą mimo wszystko przyjść do cerkwi.

Ograniczenia, które dotyczą wszystkich Kościołów w warunkach pandemii, w Rosji wprowadzane były stopniowo. Władze cerkiewne już od dłuższego czasu zalecają pozostanie w domu i respektowanie wymogów sanitarnych, ale wierni nie wszędzie słuchają tych apeli. 12 kwietnia, gdy przypadała prawosławna Niedziela Palmowa, w Rostowie nad Donem na południu Rosji setki ludzi przyszły do cerkwi, by poświęcić gałązki wierzby.

Zgromadzenia w Niedzielę Palmową wywołały publiczną polemikę między władzami świeckimi i religijnymi w obwodzie swierdłowskim na Uralu. Również z innych regionów Rosji dochodziły relacje o ludziach, którzy w świątyniach, bądź czekając na wejście do nich, nie przestrzegali dystansu 2 metrów i nie mieli na sobie maseczek ochronnych.

Z Moskwy Anna Wróbel