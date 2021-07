Rosja: Z powodu upałów na Syberii szaleją pożary

Z ponad 300 pożarami muszą od początku tego tygodnia walczyć strażacy w Jakucji, największej rosyjskiej republice, gdzie panują temperatury o kilka stopni wyższe od dotychczasowej średniej. Trudna sytuacja jest w 11 rejonach, a straż pożarna usiłuje przede wszystkim uchronić przed ogniem ludzkie osiedla.

"Obecnie nie ma większego zagrożenia - poinformowało w środę rosyjskie ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych - Najważniejszą rzeczą jest zapobieganie przejściu ognia na tereny zaludnione. Pożary, które są blisko, muszą być pod kontrolą i, jeśli to będzie konieczne, zwiększymy do walki z ogniem ilość sprzętu i personelu".

Mimo tych zapewnień tamtejsi mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. "Dusimy się, nasze płuca zatruwa gryzący dym" - napisali w internetowej petycji, skierowanej do prezydenta Rosji Władimira Putina. Proszą w niej o więcej sprzętu i sił do walki z pożarami.

Obecnie z ogniem w Jakucji, który objął ok. 800 tys. hektarów, walczy 2289 osób i 329 jednostek sprzętu, w tym 14 samolotów, które dokonały 775 zrzutów wody o wadze około 4,1 tys. ton.

W sumie, jak podaje resort, od początku obecnego sezonu w Jakucji odnotowano nieco ponad tysiąc pożarów, które powstają w wyniku wysokich temperatur w tym regionie Rosji.

"Ryzyko pożarów poważnie wzrosło praktycznie w całym kraju z powodu nienormalnej fali upałów" - mówił we wtorek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i przyznał, że obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w Jakucji.

Według Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), będącego częścią Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, pożary lasów w Jakucji doprowadziły do uwolnienia rekordowych ilości gazów cieplarnianych. "Wciąż zbieramy informacje, aby spróbować zrozumieć, co to oznacza dla klimatu" - powiedział Mark Parrington z CAMS.

"W tym roku nie widzieliśmy jeszcze tylu pożarów w obrębie koła podbiegunowego, ale tylko w ciągu ostatnich 3-4 dni zaczęliśmy dostrzegać wiele gorących punktów i dużo dymu w tym rejonie" - podkreślił Parrington.

W Jakucku temperatury oscylują wokół 35 st. C, w Wierchojańsku - uważanym za jedno z najzimniejszych miejsc na ziemi - temperatury przekraczają 30 stopni. Według ekspertów ds. pogodowych to 8-10 stopni powyżej normy.