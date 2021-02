Rosja: Za znieważenie kombatanta II wojny światowej ma grozić pięć lat więzienia

Rosyjscy parlamentarzyści chcą, by za znieważenie kombatanta II wojny światowej groziły ostrzejsze kary - nawet do pięciu lat pobawienia wolności, bądź grzywna w wysokości do 5 mln rubli. Projekt nowych przepisów ma w środę znaleźć się w parlamencie.

O planowanych zmianach w prawie powiedziała w rosyjskiej telewizji państwowej deputowana Irina Jarowaja. Proponowane poprawki przewidują kary "do pięciu lat pozbawienia wolności i do 5 mln rubli grzywny (67,7 tys. USD) za działania, które będą bezcześcić pamięć i znieważać weteranów" - powiedziała parlamentarzystka. Zaznaczyła, że chodzi nie tylko o znieważanie żyjących uczestników II wojny światowej, ale i "bezczeszczenie pamięci tych, którzy odeszli".

Jarowaja, która jest wiceszefową niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, oceniła, że znieważanie weteranów jest "nową formą rehabilitowania nazizmu".

Poprawki będą nowelizacją ustawy o karach za rehabilitację nazizmu. Jarowaja jest współautorką tych poprawek. Inny ich współautor, deputowany Aleksandr Chinsztejn napisał w komunikacie wydanym przez rządzącą partię Jedna Rosja, że "w głośnej sprawie dotyczącej znieważenia kombatanta" zapadł wyrok grzywny, co jest "niewspółmierne do ciężaru skutków moralnych".

W komunikacie Jednej Rosji nie wymieniono nazwiska opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, jednak to właśnie on został skazany na grzywnę za rzekome zniesławienie kombatanta II wojny światowej w komentarzu rozpowszechnionym w internecie. Sąd orzekł karę w wysokości 850 tys. rubli (ponad 11,4 tys. USD). Wyrok zapadł w sobotę, a dwa dni później deputowani zapowiedzieli wniesienie poprawek zaostrzających kary.

Z Moskwy Anna Wróbel