Rosja zaatakowała Ukrainę: kontynuacja ofensywy na Kijów; walki uliczne w Sumach; możliwe prowokacje w Donbasie (aktualizacja)

Rosja kontynuuje ofensywę zmierzającą do okrążenia Kijowa, ale jest ona skutecznie odpierana - informują w sobotę ukraińskie władze. Walki uliczne toczą się w wielu Sumach, ostrzelano m.in. Ochtyrkę i Czernihów. SBU ostrzega przed prowokacjami w okupowanym przez Rosję Donbasie.

Sobota jest trzecim dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Wróg kontynuuje ofensywę na wybranych kierunkach, jego głównym celem pozostaje okrążenie i zablokowanie Kijowa, by zmusić ukraiński rząd do zmiany polityki - poinformował w ostatnim sobotnim komunikacie sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dodano, że rosyjska ofensywa słabnie, a jednostki wroga czekają na posiłki i uzupełnienie zapasów.

Dziewiętnastu cywilów zginęło w sobotę na skutek ostrzału wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim - poinformował szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu Pawło Kyrylenko. Pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały karetkę, którą wieziono rannych; dwie osoby zginęły.

Rosyjskie wojska ostrzeliwują w Czernihowie na północy Ukrainy z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad szpitale, przedszkola, budynki mieszkalne - przekazała ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Armia ukraińska w sobotę wysadziła w powietrze wszystkie węzły kolejowe, łączące koleje ukraińskie z rosyjskimi - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na biuro prasowe Ukraińskich Kolei.

W obchodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy żołnierze ukraińscy znajdowali zrzucone przez Rosjan bomby kasetowe z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi (PFM-1) - podaje Ukraińska Prawda.

"Zrzucają bomby kasetowe z minami motylkowymi. Może być różny kolor. Rozmiar palca. Następujesz na nie - odrywa nogę" - ostrzegła prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Kilkudziesięciu pracowników elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie jest kolejną dobę przetrzymywanych przez Rosjan w siłowni. Elektrownia działa w normalnym trybie - przekazała w sobotę rządowa agencja rządowa zarządzająca czarnobylską strefą wykluczenia.

Skutecznie odpieramy ataki Rosjan - powiedział w wygłoszonym w sobotę oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że ukraińska armia kontroluje Kijów i kluczowe miasta wokół stolicy.

Rosja nie przejęła jeszcze kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, a rosyjskie straty prawdopodobnie są ciężkie i większe niż Kreml zakładał i niż to przyznaje - podało w sobotę przed południem brytyjskie ministerstwo obrony.

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie kontynuowali ostrzał artyleryjski Kijowa. W kilku miejscach w mieście i jego okolicach doszło do zaciętych walk z siłami rosyjskimi.

Podczas porannego ostrzału stolicy Ukrainy rosyjska rakieta manewrująca trafiła w ponad 20-piętrowy blok przy Prospekcie Łobanowskiego. "Tam gdzie był pokój dziecięcy, została dziura" - relacjonowała mediom mieszkanka 21. piętra trafionego budynku.

"Śpimy w korytarzu obok łazienki, słysząc wybuchy chowamy się w wannie, a w chwilach spokoju robimy koktajle Mołotowa" - opowiada PAP w sobotę mieszkanka Kijowa, Iryna Prokofiewa, która mieszka w okolicy zniszczonego domu.

Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił wydłużenie godziny policyjnej, która teraz obowiązuje od godz. 17 do 8 rano, oraz wstrzymanie ruchu metra, które będzie od teraz przeznaczone wyłącznie na schrony.

Rosyjskie grupy dywersyjne próbują lądować w lewobrzeżnej części Kijowa, w związku z tym wojsko, które kontroluje wszystkie przeprawy przez Dniepr, otworzy ogień do każdego, kto będzie próbował przedostać się na prawy brzeg - ostrzegł też Kliczko.

Trwają walki uliczne sił ukraińskich z Rosjanami w położonym na północnym wschodzie kraju mieście Sumy - poinformowały lokalne władze.

70 osób zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w Ochtyrce w obwodzie sumskim na Ukrainie - podały władze obwodowe. Ostrzelano osiedla mieszkalne i przeprowadzono punktowe rakietowe uderzenia w jednostkę wojskową - dodano.

Władze obwodowe w leżącym na północny wschód od Kijowa Czernihowie przekazały, że wojska rosyjskie używają do ostrzału miasta systemów rakietowych Grad.

Rosjanie tymczasowo okupują Stanicę Ługańską, Krymskie i Markiwkę - poinformował szef ługańskich władz obwodowych.

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy nadal trwają walki; nad budynkami administracji wiszą flagi Rosji - podała agencja Interfax-Ukraina. Rosja twierdzi, że zajęła Melitopol.

Istnieje prawdopodobieństwo prowokacji w okupowanym przez siły rosyjskie Doniecku - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat Służb Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Białoruskie władze aktywnie wspierają rosyjską armię podczas inwazji na Ukrainę - oświadczył w sobotę szef ukraińskiej straży granicznej Serhij Dajneko. Przeciwnik zwiększa liczbę wojsk na granicy kraju w obwodzie kijowskim - poinformował Ołeksij Kułeba, szef władz leżącego przy Białorusi obwodu.

Rosjanie imitują walki powietrzne nad elektrownią w Czarnobylu - to prowokacja, by obwinić Ukrainę - podała rządowa agencja, która odpowiada za Czarnobylską Strefę Wykluczenia. W Czarnobylu nie ma już ukraińskich wojsk, obiekt został zajęty przez Rosjan - podkreślono.

MSW wezwało mieszkańców do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących Rosjan. MON zaapelował, by Ukraińcy starali się uniemożliwiać rosyjskim okupantom uzupełnianie zapasów paliwa, amunicji czy artykułów spożywczych.

SBU obwodu lwowskiego zdementowała w sobotę pojawiające się wcześniej informacje o rosyjskim desancie w okolicach położonego na zachodzie Ukrainy miasta Brody.

Położona w obwodzie charkowskim rafineria szebelińska wstrzymała pracę z powodu ryzyka związanego z działaniami wojennymi - poinformowała firma Naftogaz. Personel zakładów został ewakuowany - dodano.

"Do matek, żon i córek rosyjskich żołnierzy! Zabierzcie swoich mężczyzn do domu. Oni przyszli na cudzą ziemię zabijać niewinnych ludzi, burzyć nasze domy. Wasza władza kłamie" - zaapelował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Ukraina zwróciła się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywożeniu ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji Rosji na ten kraj - poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk. Dodała, że chodzi o "tysiące ciał okupantów".

"Zróbcie wszystko, żeby agresor się zatrzymał" - zaapelował do świata z Kijowa zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk. "Nikt nie ma prawa milczeć, ponieważ mowa może ocalić życie. Milczenie może zabić (...). Kimkolwiek jesteście: szefami państw czy parlamentów, politykami, wojskowymi, przedstawicielami Kościoła; zróbcie to, co do was należy, opowiedzcie się za Ukrainą" - wezwał abp Szewczuk.