Rosja zaostrza kurs wobec imigrantów z Azji Centralnej

Konsekwencje przedłużającej się wojny na Ukrainie są coraz dotkliwiej odczuwane przez migrantów zarobkowych z Azji Centralnej w Rosji. Narastający problem może być kolejnym bodźcem do wyzwalania się regionu spod wpływów Moskwy.

Mimo istotnej roli odgrywanej przez imigrantów z Azji Centralnej w rosyjskiej gospodarce władze od lat traktowały tę grupę jako problem, którego najchętniej by się pozbyły, zamykając granice.

Poczucie odrzucenia i krzywdy migrantów środkowoazjatyckich przekłada się na niechęć tych społeczeństw do Rosji.

Może stać się to dodatkowym bodźcem do wyzwalania się regionu spod wpływów Moskwy.

Moskwa doskonale wie, że twarde rozwiązanie problemu migrantów z Azji Centralnej nie jest proste. Kirgizi korzystają z dobrodziejstwa przynależności do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), która w teorii oferuje wolny przepływ pracowników między państwami członkowskimi.

Trudniejsza jest sytuacja Tadżyków i Turkmenów, którzy takiego parasola ochronnego nie mają. I to właśnie na nich skupiła się uwaga rosyjskich służb.

Coraz powszechniejszą praktyką stało się również nakłanianie do służby pomocniczej w rosyjskich siłach zbrojnych na obszarze okupowanej Ukrainy w zamian za wyższe wynagrodzenie i obietnicę szybkiego uzyskania rosyjskiego obywatelstwa.

Brutalne metody Moskwy. Protesty, bicie i aresztowania

Pod koniec maja w Moskwie aresztowano ponad 150 migrantów z Tadżykistanu. Akcja została przeprowadzona przez policję niespodziewanie nad ranem, a zatrzymanym nie postawiono żadnych zarzutów ani nie udzielono wyjaśnień. Poinformowana o zdarzeniu ambasada Tadżykistanu próbowała wyjaśnić sytuację, ale przez kolejne godziny nie udzielano żadnych informacji ani nie wydano oświadczenia. Podobnie czyniły władze rosyjskie.

Gdy sprawa masowego zatrzymania migrantów nabrała rozgłosu, dziennikarze szybko ustalili, że policyjna akcja wymierzona w Tadżyków trwa już od jakiegoś czasu. Wiele operacji policji polegało na otoczeniu grupy imigrantów mieszkających wspólnie, zwykle przy placach budów, a następnie biciu ich bez żadnej przyczyny. Zatrzymywani migranci są osadzani w dwóch aresztach w dystrykcie możajskim i w Kotelnikach niedaleko Moskwy.

Przyczyną tej eskalacji przemocy wobec Tadżyków miał być niepotwierdzony oficjalnie incydent, w którym grupa migrantów zmusiła rosyjskie dzieci do opuszczenia stadionu, gdyż chcieli zagrać w piłkę.

Ataki na migrantów zarobkowych nie są jednak niczym nowym. Od lat są oni dyskryminowani. Standardem stały się powszechne wymuszenia pieniędzy od pracowników zagranicznych ze strony policji i służb bezpieczeństwa.

Nie są też niczym nowym deportacje pracowników z Azji Centralnej. Jednak ostatnio zjawisko to znacznie przybrało na sile. Przykładem jest choćby zmuszenie 136 Kirgizów do opuszczenia Rosji pod zarzutem złamania prawa migracyjnego. Około stu innych zatrzymano w specjalnym obozie do czasu rozpatrzenia zasadności deportacji. Dla władz nie jest problemem wykazanie rzeczywistych przewin migrantów, które polegają zwykle na nieodnowieniu na czas prawa do pracy i pobytu, co wynika przeważnie z długotrwałego i skomplikowanego procesu pozyskiwania dokumentów i zaświadczeń medycznych. Dlatego wielu migrantów woli zapłacić łapówkę, by otrzymać pozwolenie bez przejścia niezbędnej drogi administracyjnej.

Na celowniku Moskwy nie tylko zarobkowi imigranci. Studenci z Azji Centralnej też cierpią

Restrykcje obejmują nie tylko pracowników sezonowych, ale również studentów z Tadżykistanu. W drugiej połowie maja doszło do ataku policji na dom studencki, w którym przebywali tadżyccy studenci Politechniki w Komsomolsku nad Amurem. Ta niesprowokowana i bezpodstawna akcja policji zakończyła się pobiciem ponad 100 studentów, z których piętnastu wymagało natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Na wydarzenie zareagował tadżycki MSZ. Minister Siemion Grigorjew wezwał rosyjskiego ambasadora w celu złożenia przez niego wyjaśnień o przyczynach zajścia. Po początkowym odmawianiu komentarza głos zabrał rektor uczelni, który poinformował, że przyczyną zajścia była agresywna postawa tadżyckich studentów, którzy rzekomo odmawiali policjantom okazania dokumentów. Akcja policji miała na celu znalezienie nielegalnych imigrantów oraz osób podejrzewanych o finansowanie lub wspieranie terroryzmu, którzy mieli ukrywać się od dłuższego czasu wśród żaków.

Ani władze tadżyckie, ani studenci nie mają wątpliwości, że celem akcji było poniżenie Tadżyków i zniechęcenie do przebywania na terenie Federacji Rosyjskiej. Podejrzenie o rasowe tło ataku jest na tyle silne, że sprawą zainteresował się urzędujący w Duszanbe komisarz ds. praw człowieka ONZ, który wezwał rosyjską rzeczniczkę praw obywatelskich Tatianę Moskałkową do zajęcia się wyjaśnieniem incydentu.

Agresja policji ma głębokie podłoże kulturowe i historyczne

Traktowanie przez Rosjan obywateli Azji Centralnej jako gorszych od siebie jest zjawiskiem starym, silnie zakorzenionym w kulturze rosyjskiej. Upadek ZSRR i ogłoszenie niepodległości przez republiki nie wpłynęły pozytywnie na zmianę charakteru relacji między etnicznymi Rosjanami a obywatelami republik centralnoazjatyckich. W ostatnich trzech dekadach szeroko rozpowszechnione stało się portretowanie migrantów z Azji Centralnej w mediach jako członków mafii, handlarzy narkotyków czy osób powiązanych z ugrupowaniami terrorystycznymi.

Obecnie na wzrost agresywnych postaw wpływ ma zapewne przeciągająca się wojna w Ukrainie, która podważyła mit rosyjskiej potęgi militarnej i ośmieszyła imperialne ambicje Kremla. To spowodowało wzrost aktywności ugrupowań skrajnie prawicowych, które od dawna cieszą się poparciem Kremla. W ławach Dumy również coraz głośniej słychać nacjonalistyczne hasła i wezwania do zastosowania rożnych restrykcji wobec tych byłych republik radzieckich, które nie wspierają Rosji, choćby poprzez odmowę członkostwa w EUG.

Części rosyjskiego społeczeństwa nie jest też obca ksenofobia, przejawiająca się niechęcią i irracjonalnymi obawami wobec Żydów czy osób o ciemnej karnacji. W rosyjskim społeczeństwie takie zachowania stały się niestety akceptowalną i tolerowaną normą, w dodatku często wspieraną przez rządowe i prorządowe media.

Trzeba tu jednak nadmienić, że władza starannie unika manifestowania niechęci wobec Kazachów i Uzbeków, którzy i tak stanowią marginalną liczbę wśród migrantów. Przyczyną tej powściągliwości jest też zapewne obawa przed skomplikowaniem relacji z tymi ludnymi i stosunkowo silnymi republikami, z którymi utrzymanie partnerstwa ma w obecnej sytuacji geopolitycznej fundamentalne znaczenie dla Rosji. Kazachstan i Kirgistan stały się ponadto dla rosyjskich firm obszarem tranzytowym dla importu dóbr objętych sankcjami, tzw. podwójnego zastosowania, dla celów cywilnych i wojskowych.

Poczucie odrzucenia i krzywdy migrantów, a w efekcie niechęć tych społeczeństw do Rosji, może stać się dodatkowym bodźcem do wyzwalania się regionu spod wpływów Moskwy.