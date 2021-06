Rosja: Zarejestrowano pierwszy lek inhalacyjny zapobiegający komplikacjom po zakażeniu Covid-19

Rosyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o zarejestrowaniu leku inhalacyjnego Leitragin, który leczy wywołane koronawirusem zapalenie płuc i zapobiega tej chorobie. To pierwszy preparat, który ma zapobiegać burzy cytokinowej i walczyć z nią - pisze TASS.

Obecnie rozpoczyna się już przemysłowa produkcja leku opracowanego przez Federalną Agencję Medyczno-Biologiczną - dodano w komunikacie resortu zdrowia.

Leitragin to pierwszy lek, który ma zapobiegać wywoływanej przez SARS-CoV-2 burzy cytokinowej i leczyć ją - informuje agencja TASS. Burza cytokinowa to groźna, nadmierna reakcja immunologiczna organizmu na zakażenie. Może potęgować stan zapalny i doprowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej oraz innych powikłań narządowych powodujących zwiększoną śmiertelność.

Podczas badań klinicznych Leitraginu, w których wzięło udział 320 pacjentów przechodzących w sposób umiarkowany Covid-19, żaden z badanych nie zmarł, ani nie rozwinął poważnej formy choroby. Pacjenci, którzy przyjmowali Leitragin wyzdrowieli w ciągu około ośmiu dni, osoby, które otrzymywały standardowe leczenie - czternastu.