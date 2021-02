Rosja: Zatrzymania w Moskwie i Petersburgu po decyzji sądu ws. Nawalnego

Policja zatrzymała we wtorek wieczorem co najmniej 10 osób w Moskwie i dwie w Petersburgu w związku z wezwaniem współpracowników Aleksieja Nawalnego do protestów po decyzji sądu, który nakazał osadzenie opozycjonisty w kolonii karnej.

Plac Maneżowy koło Kremla, który sztab Nawalnego wyznaczył na miejsce zbiórki, jest całkowicie otoczony kordonem gwardii narodowej (Rosgwardii). Policjanci odganiają z placu również dziennikarzy. Funkcjonariusze sił specjalnych OMON patrolują pobliskie ulice. Ludzie podchodzą w kierunku placu i oddalają się; nie słychać żadnych haseł. Policjanci powtarzają, że zgromadzenie odbywa się bez zezwolenia. Kierowcy przejeżdżających samochodów trąbią klaksonami.

W Petersburgu zatrzymane zostały dwie osoby, które szły w centrum miasta z rozpostartą płachtą papieru bez żadnego napisu.

Sztab Nawalnego wezwał do zgromadzeń w Moskwie i Petersburgu po tym, jak sąd zadecydował o "odwieszeniu" wobec opozycjonisty wyroku w zawieszeniu wydanego w 2014 roku. Oznacza to, że Nawalny ma spędzić blisko trzy lata w kolonii o zwykłym reżimie. Adwokaci zapowiedzieli odwołanie się od tej decyzji.