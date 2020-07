Rosja: Zatrzymano dziesiątki uczestników bijatyk między Ormianami i Azerami

Policja w Moskwie zatrzymała w sobotę co najmniej 34 osoby w związku z ulicznymi walkami między Ormianami i Azerami, do jakich doszło w różnych miejscach rosyjskiej stolicy w wyniku intensyfikacji konfliktu o Górski Karabach.

Jak donosi agencja AP, prewencyjnych zatrzymań dokonała także policja w Petersburgu, chcąc uniknąć bijatyk.

To efekt całej serii starć między przedstawicielami azerskiej i ormiańskiej społeczności w ostatnich dniach w rosyjskich miastach. Przemocy wybuchła po tym, gdy na granicy obu państw doszło do wymiany ognia, w rezultacie czego zginęło ok. 20 żołnierzy.

Do walk w Rosji dochodziło głównie w sklepach i innych lokalach prowadzonych przez ormiańskich i azerskich emigrantów. Wcześniej ambasada Armenii w Moskwie oskarżyła Azerbejdżan o próbę przeniesienia konfliktu na ulice rosyjskich miast. Z kolei ambasada Azerbejdżanu wezwała do wszczęcia śledztwa w sprawie aktów przemocy przeciwko obywatelom Azerbejdżanu, a także zaapelowała do swoich rodaków o przestrzeganie miejscowego prawa.

Konflikt między Armenią i Azerbejdżanem trwa od 1994 roku, a jego przedmiotem jest region Górskiego Karabachu, zamieszkana w większości oraz kontrolowana przez Ormian enklawa w Azerbejdżanie. Negocjacje w jego sprawie od lat stoją w martwym punkcie, a między siłami obu państw regularnie dochodzi do wymiany ognia.