Rosja: Zderzył się minibus z ciężarówką, nie żyje 16 osób

Co najmniej 16 osób zginęło, a kolejne trzy trafiły do szpitala po tym, jak w niedzielę w obwodzie uljanowskim na zachodzie Rosji doszło do zderzenia minibusu z ciężarówką - poinformowała agencja Reutera, powołując się na informacje lokalnej policji.

"Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu ciężarowego nie wyhamował w porę i uderzył w stojący minibus" - podało ministerstwo spraw wewnętrznych obwodu uljanowskiego. Z powodu robót drogowych minibus czekał w kolejce do przejazdu - czytamy dalej w komunikacie resortu.

Z kolei agencja AFP informuje, że po pierwszej kolizji minibus został uderzony od tyłu przez inną ciężarówkę.

Jak wynika z materiału filmowego wyemitowanego przez rosyjski kanał telewizyjny Ren TV, minibus został niemal całkowicie zniszczony.

Wszystkie ofiary to obywatele Kazachstanu - podały służby ratownicze, cytowane przez francuską agencję.

Trzy inne osoby - dwóch mężczyzn i kobieta - trafiły do szpitala w stanie ciężkim - napisał na Telegramie gubernator obwodu uljanowskiego Aleksiej Russkich.

Łamanie zasad bezpieczeństwa drogowego jest powszechne w Rosji - pisze AFP.

W styczniu w wypadku autobusu w obwodzie riazańskim, około 270 km na południe od Moskwy, zginęło pięć osób, a 21 zostało rannych, natomiast w grudniu 2019 roku autobus z około 40 pasażerami wpadł do zamarzniętej rzeki w Kraju Zabajkalskim na Syberii, w wyniku czego 19 osób zginęło, a 21 odniosło obrażenia.

