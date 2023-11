Rosja złamie konwencje? Wyśle do walki oddział złożony z ukraińskich jeńców wojennych

Według prokremlowskich mediów Rosjanie wyślą na front batalion złożony z ukraińskich jeńców wojennych - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jak podkreśla think tank, to złamanie Konwencji genewskiej, która zabrania użycia jeńców do walki po stronie armii, która wzięła ich do niewoli.

"Agencja RIA Nowosti podała 7 listopada, że żołnierze ukraińscy z batalionu im. Bohdana Chmielnickiego - pierwsza jednostka składająca się z byłych jeńców wojennych - złożyli przysięgę na wierność Rosji i wkrótce będą skierowani na Ukrainę" - relacjonuje ISW. Według RIA batalion wchodzi w skład formacji o nazwie Kaskad w wojskach tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Oznaczałoby to, że jeńcy będą wysłani tam, gdzie obecnie operuje ta formacja - w rejon granicy pomiędzy dwoma obwodami ukraińskimi: donieckim i zaporoskim.

"Jak wskazywaliśmy wcześniej, rosyjskie media państwowe twierdziły, że w rozmaitych koloniach karnych siły rosyjskie "zwerbowały" do 70 ukraińskich jeńców wojennych do służby w batalionie im. Bohdana Chmielnickiego. Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennych zabrania używania jeńców wojennych w działaniach zbrojnych po stronie kraju, który wziął ich do niewoli" - podkreśla Instytut Studiów nad Wojną.