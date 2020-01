Rosja: Zmarł Wsiewołod Czaplin, konserwatywny duchowny, były rzecznik Cerkwi prawosławnej

W wieku 51 lat zmarł w Moskwie Wsiewołod Czaplin, prawosławny duchowny, którzy w latach 2009-2015 pełnił funkcję rzecznika rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Czaplin słynął z bardzo konserwatywnych poglądów, był autorem budzących kontrowersje wypowiedzi.

Protojerej Czaplin zmarł nagle w niedzielę. Jak poinformowała agencja TASS, Czaplin zasłabł, siedząc na ławce przed cerkwią pod wezwaniem św. Teodora Studyty; był proboszczem tamtejszej parafii.

W latach 2009-2015 duchowny był przewodniczącym Synodalnego Wydziału ds. Relacji Cerkwi i Społeczeństwa, pełnił funkcję rzecznika prasowego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Czaplin był znany ze swoich bardzo konserwatywnych poglądów. Odnotowując w niedzielę jego śmierć, większość mediów niezależnych w Rosji oceniała, że był osobą "niejednoznaczną" i "kontrowersyjną". Komentatorzy zwracają uwagę na to, "można było się z nim nie zgadzać", ale jako oponent wzbudzał szacunek i był barwną postacią.

W 2014 r. duchowny bronił wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę, nazywając je "misją pokojową i cywilizacyjną". Był krytyczny wobec Zachodu, wzywał do moralnego odrodzenia, bronił Stalina i przekonywał, że Rosja, by być wielką, potrzebuje rządów silnej ręki, zaś on sam "nie widzi nic złego w zabijaniu wrogów wewnętrznych".

"Krym był dobrym kontratakiem, ale to zbyt mało, utracona została nasza dawna stolica, centrum Rusi - Kijów. Została utracona w efekcie ataku zachodnich wrogich sił" - cytuje jego wypowiedź rosyjska redakcja BBC.