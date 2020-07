Rosja: Zmarło 176 osób z Covid-19, przybyło ponad 6 tys. nowych zakażeń

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 176 osób zakażonych koronawirusem; od początku epidemii zmarło 9859 osób - poinformował w piątek sztab rządowy. Wykryto 6718 nowych zakażeń. Od około tygodnia dzienne przyrosty zakażeń utrzymują się poniżej 7 tysięcy.

Łączny bilans zakażeń wzrósł w piątek do 667 883. Liczba ozdrowieńców wzrosła do 437 893 po tym, jak w ciągu ostatniej doby wypisano ze szpitali 8915 wyleczonych pacjentów.

Pojawienie się w Rosji drugiej fali epidemii o takiej samej skali jak pierwsza jest mało prawdopodobne - ocenił w piątek minister zdrowia Michaił Muraszko. Ocenił, że w Rosji udało się stworzyć system leczenia i profilaktyki. Jednak wzrost liczby zakażeń jest możliwy, jeśli ludzie nie będą przestrzegać reguł bezpiecznego zachowania - ostrzegł minister.

Tymczasem kontrole na rosyjskich lotniskach i w samolotach pokazały, że wymogi sanitarne są tam naruszane - poinformował w liście do ministerstwa transportu urząd kontrolny Rostransnadzor. Najczęściej linie lotnicze nie mierzą temperatury pasażerom przed wejściem na pokład. Na niektórych lotniskach pracownicy nie zakładali maseczek ochronnych i rękawiczek. Zdarzało się, że pasażerowie bez tych środków ochrony byli wpuszczani na teren portu lotniczego. Na lotnisku w Petersburgu - zdaniem kontrolerów - nie dopilnowano przestrzegania dystansu społecznego.

Linie lotnicze w Rosji wykonują teraz rejsy wewnątrz kraju. Zakaz wykonywania połączeń międzynarodowych przedłużony został do 1 sierpnia. Do Rosji do 1 sierpnia nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy, poza wyjątkowymi przypadkami.

Do przypadków zakażeń doszło w Moskwie po uruchomieniu tamtejszych muzeów - poinformowało merostwo stolicy. Muzea były zamknięte aż do 16 czerwca, a potem władze zezwoliły na ich otwarcie przy przestrzeganiu wymogów sanitarnych. Nie jest jasne, ilu dokładnie ludzi zachorowało; szef wydziału kultury w merostwie Moskwy Anton Gorjanow powiedział, że wykryto kilka "lokalnych ognisk" i zakaziły się po trzy-cztery osoby.

Informacje te zbiegają się z otwarciem w Moskwie w piątek Galerii Trietiakowskiej i muzeów Kremla, należących do głównych atrakcji turystycznych. Do obu miejsc zwiedzający będą musieli przyjść na konkretną, wskazaną godzinę. W Galerii Trietiakowskiej wystawy będzie mogło oglądać maksymalnie 150 osób jednocześnie.

Do otwarcia przygotowuje się 15 lipca jedno z najsłynniejszych rosyjskich muzeów - petersburski Ermitaż.

Z Moskwy Anna Wróbel