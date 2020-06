Rosja: Zmarło blisko 200 osób z Covid-19, wykryto 8855 nowych zakażeń

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 197 pacjentów z Covid-19, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa do 5725. Wykryto 8855 nowych zakażeń, w tym 1992 infekcje w Moskwie - poinformował w sobotę sztab ds. walki z epidemią.

Tym samym, łączna liczba przypadków koronawirusa w Rosji od początku pandemii wzrosła do 458 689. Wyzdrowiało dotąd 221 388 osób, z których 8708 wyszło ze szpitali w ciągu minionej doby.

Liczba nowych infekcji w Moskwie kolejny dzień utrzymuje się poniżej 2 tysięcy. W piątek mer Siergiej Sobianin obiecał, że przed 1 lipca w stolicy przestanie obowiązywać większość ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii. Według Sobianina "utrzymuje się pozytywna dynamika", jeśli chodzi o nowe zakażenia; maleje liczba przypadków śmiertelnych.

W Moskwie od soboty znów otwarte są dla wiernych, po dwumiesięcznej przerwie, cerkwie i klasztory. Przy ich odwiedzaniu obowiązują wymogi sanitarne: wierni i kapłani muszą nosić maseczki ochronne i rękawiczki, na podłodze w świątyniach mają znaleźć się oznakowania pomagające w przestrzeganiu odpowiednich odległości. Przed wejściem osobom wchodzącym będzie mierzona temperatura.

Niektóre parafie organizują zapisy wiernych na nabożeństwa, tak by uniknąć sytuacji, że ktoś nie zostanie wpuszczony do cerkwi z powodu ograniczeń. W części parafii prowadzona będzie transmisja mszy na zewnątrz świątyni, by ci, którzy nie wejdą do środka, mogli śledzić nabożeństwo.

Choć w Moskwie nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń i imprez masowych, na Placu Czerwonym rozpoczyna w sobotę pracę kiermasz książki. Organizatorzy argumentują, że impreza odbywa się na wolnym powietrzu i że liczba odwiedzających będzie limitowana, by na miejscu nie było ich jednocześnie zbyt wielu. 10 proc. ze sprzedaży każdej książki zasili fundusz pomocy lekarzom.

Przed rozpoczęciem imprezy wycofało się z niej około dziesięciu wydawnictw, z powodu obaw o sytuację epidemiczną.

Minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko zaapelował w piątek wieczorem, by obywatele nadal zachowywali ostrożność i przestrzegali zasad profilaktyki koronawirusa. Jak poinformował, pod obserwacją medyczną w całym kraju pozostaje ponad 126 tysięcy pacjentów, u których potwierdzono bądź podejrzewa się zakażenie. 3460 chorych z powodu swego stanu wymaga respiratorów.

Minister powiedział też, że poprawiła się sytuacja epidemiczna w Dagestanie na Kaukazie Północnym, jednak niepokojąca jest sytuacja w Osetii Północnej i Kraju Zabajkalskim.

Z Moskwy Anna Wróbel