Rosja: Zmarło w ciągu doby 216 osób zakażonych koronawirusem

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 216 osób zakażonych koronawirusem i liczba ofiar śmiertelnych epidemii sięgnęła w kraju 9536 - poinformował w środę sztab rządowy. Najwięcej osób - 46 - zmarło w ciągu minionych 24 godzin w Petersburgu; kolejnych 35 - w Moskwie.

W całej Rosji odnotowano od wtorku 6556 nowych zakażeń. Ogólna liczba zachorowań w Rosji wynosi teraz 654 405. Wzrosła liczba osób wyleczonych - jest ich teraz 422 031. W ciągu minionej doby szpitale opuściło 10 281 pacjentów.

Dane o śmiertelności wywołanej Covid-19 w Rosji były kwestionowane przez media zachodnie, natomiast władze Rosji zapewniają, że informacje są rzetelne. Mniejszą niż w innych krajach liczbę zgonów w stosunku do liczby zakażeń władze tłumaczą m.in. dużą liczbą prowadzonych w Rosji testów, co pozwala na wykrywanie choroby we wczesnym stadium.

Rosja wciąż jest na trzecim miejscu wśród krajów świata - za USA i Brazylią - pod względem liczby ogólnej zakażeń koronawirusem. UE nie umieściła jej na liście krajów, z których możliwe będą od 1 lipca podróże do Wspólnoty.

W Rosji także nie podjęto decyzji o otwarciu granic - poinformował w ostatnich dniach szef MSZ Siergiej Ławrow. Zaznaczył, że nie wie, kiedy zostaną one otwarte.

Z Moskwy Anna Wróbel