Rosja: Zmarły 182 osoby z Covid-19, liczba zakażeń przekroczyła 420 tysięcy

182 osoby zmarły w Rosji w ciągu minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem, wykryto 8863 nowe zakażenia i ich łączna liczba sięgnęła 423 741 - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią. Łączna liczba zgonów w kraju od początku pandemii wynosi 5037.

W ciągu ostatniej doby wypisano ze szpitali 11 108 pacjentów, a więc liczba wyleczonych przekroczyła dobowy wzrost zakażeń. Ogółem od początku pandemii wyleczonych zostało w Rosji 186 985 osób.

Przeprowadzono dotąd ponad 11 mln testów na obecność koronawirusa. Od poniedziałku wykonano ponad 228 tysięcy tych badań.

Nadal trwają w Rosji prace nad szczepionką na koronawirusa. Ogółem opracowywanych jest 10 prototypów szczepionki. Ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że wybrało 50 ochotników spośród żołnierzy, którzy wezmą udział w badaniach klinicznych. Pierwsza grupa ochotników stawi się w środę w 48. Centralnym Instytucie Badawczo-Naukowym, podległym ministerstwu obrony.

W Moskwie przez co najmniej rok działać będą uruchomione niedawno tymczasowe szpitale koronawirusowe - zapowiedziała wicemer stolicy Anastazja Rakowa. Lecznice te będą w stanie "zamrożonym", ale nie będą jeszcze demontowane. Dzięki temu szpitale miejskie, które przekształcano do leczenia pacjentów z Covid-19, będą mogły stopniowo wracać do zwykłej pracy. Moskwa przygotowała pięć tymczasowych szpitali koronawirusowych z łącznie 10 tysiącami miejsc.

Choć od poniedziałku w stolicy Rosji znów otwarto zwykle tłumnie odwiedzane galerie handlowe, na razie kupujących jest w nich niewielu. Wszyscy odwiedzający mają obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek, a w sklepach ograniczona jest liczba klientów, którzy mogą robić zakupy w tym samym czasie. Do zadań pracowników ochrony należy teraz pilnowanie przestrzegania bezpiecznego dystansu na schodach ruchomych i w windach.

Powoli wraca do zwykłego życia obwód moskiewski, ważny region wokół stolicy. Od środy zaczną tam znów działać salony fryzjerskie i kosmetyczne, solaria, gabinety masażu i "banie", czyli rosyjskie łaźnie parowe. Pracę mogą wznowić firmy działające w pomieszczeniach o powierzchni do 400 metrów kwadratowych, z oddzielnym wejściem.

Z Moskwy Anna Wróbel