Rosja: Znów ponad 190 zgonów na Covid-19; liczba nowych zakażeń spada

Covid-19 stał się przyczyną śmierci 194 osób w Rosji w ciągu ostatniej doby - podał w środę sztab ds. walki z pandemią. Dzień wcześniej zmarły 193 osoby. Od wtorku wykryto 7843 nowe infekcje; po raz pierwszy od 1 maja dobowy przyrost nie przekroczył 8 tysięcy.

Ogółem od początku pandemii wykryto w Rosji 553 301 zakażeń koronawirusem, zmarło 7478 osób. Wyleczonych zostało 304 342 pacjentów.

Minister zdrowia Michaił Muraszko powiedział we wtorek wieczorem, że wszystkie ograniczenia związane z epidemią znikną w Rosji nie wcześniej niż w lutym 2021 roku. Poszczególne regiony Federacji Rosyjskiej same podejmują decyzje o łagodzeniu ograniczeń. W Moskwie, gdzie zakażeń jest najwięcej, większość restrykcji przestanie obowiązywać 23 czerwca. Nadal obowiązuje wymóg dystansu społecznego i noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.

W stolicy Rosji, gdzie panują już letnie upały, przed ogródkami kawiarnianymi, które niedawno wznowiły działalność, ustawiają się kolejki. Wymogi sanitarne nie pozwalają na zagęszczenie stolików. Władze Moskwy zapowiedziały, że będą używać dronów w celu kontrolowania przestrzegania tych wymogów.

W Moskwie trwają próby przed uroczystą defiladą wojskową na Placu Czerwonym, przeniesioną z 9 maja. Odbędzie się ona 24 czerwca. Do Rosji przybyli żołnierze 12 państw, którzy dołączą do defilady i obecnie biorą udział w próbach. Są to wojskowi z państw poradzieckich, Mongolii, Serbii i Chin.

Na trybunach na Placu Czerwonym pojawią się 24 czerwca kombatanci. Główna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa wyjaśniła, że weterani przywiezieni zostaną specjalnymi samochodami, których kierowcy przejdą testy na obecność koronawirusa. Na trybunach kombatanci będą siedzieć w odległości od siebie i nie będą musieli nosić maseczek ochronnych.

Na dopuszczenie kombatantów do uroczystości nie zdecydowały się niektóre regiony Rosji, gdzie ze względu na sytuację epidemiczną osoby w wieku powyżej 65 lat proszone są o pozostanie w domach.

Z Moskwy Anna Wróbel