Rosja: Żyrinowski zaproponował przedterminowe wybory parlamentarne

W parlamencie Rosji przywódca Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski zaproponował we wtorek przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu. Zaproponował, by odbyły się one 20 września br.

Żyrinowski mówił o tym przed posiedzeniem Dumy, która rozpatruje we wtorek w drugim czytaniu ustawę o poprawkach do konstytucji Rosji.

"Jeśli zmieniona konstytucja wejdzie w życie w kwietniu, to trzeba w kraju przeprowadzić przedterminowe wybory do Dumy Państwowej" - powiedział dziennikarzom szef nacjonalistyczno-populistycznej LDPR.

Po Żyrinowskim, już na posiedzeniu Dumy, deputowany rządzącej partii Jedna Rosja Aleksiej Karelin poparł pomysł samorozwiązania Dumy i przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jak ocenił, nowe wybory powinny się odbyć po ogólnokrajowym głosowaniu w sprawie zmian w konstytucji. Karelin powiedział, że proponując zmiany w konstytucji, prezydent Władimir Putin przedłożył zwiększenie znaczenia partii reprezentowanych w parlamencie, dlatego "byłoby uczciwie przeprowadzić nowe wybory".

Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin powiedział, że propozycja przedterminowych wyborów powinna zyskać formę poprawki, i zapowiedział, że będzie ona rozpatrzona we wtorek.

Przeciwko przedterminowym wyborom wypowiedział się szef Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Giennadij Ziuganow. Czwarta zasiadająca w Dumie partia, Sprawiedliwa Rosja, uznała, że przyspieszone wybory są dla niej korzystne.

Poprzednie wybory parlamentarne w Rosji odbyły się w 2018 roku i kolejne powinny odbyć się przed wrześniem 2021 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel