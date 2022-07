Rosjanie kupują znacznie więcej wódki niż przed rokiem

Rosjanie kupili w czerwcu 2022 roku o prawie 11 proc. więcej wódki niż rok temu. Sprzedaż detaliczna wódki wyniosła około 60,5 mln litrów.

Najszybciej w Rosji rosła sprzedaż słabych alkoholi - do 9 proc. zawartości alkoholu. W czerwcu 2022 roku wzrosła prawie 1,6-krotnie, do 12 mln litrów, w I półroczu 2022 roku prawie 1,8-krotnie, do 70,4 mln litrów.

Natomiast wódki sprzedano w Rosji w czerwcu 2022 roku około 60,5 mln litrów, czyli o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu w Rosji zakupiono w sumie 367 mln litrów wódki (o 7,5 proc. więcej rok do roku).

Wzrosła również sprzedaż koniaku - w czerwcu o 8,9 proc. do 9,2 mln litrów, w I półroczu - o 3,5 proc. do 58 mln litrów.

Na rynku win największe tempo wzrostu wykazywała sprzedaż szampanów i win musujących. W czerwcu Rosjanie kupili 14 mln litrów tych napojów, czyli o 10,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszej połowie roku 8,1 mln litrów - o 6,3 proc. więcej.

Z konsumpcja ponad 10,5 litra alkoholu na głowę mieszkańca Rosja znajduje się poza pierwszą dziesiątką krajów o najwyższym spożyciu alkoholu. Jednak pod względem spożycia mocnych alkoholi (moc powyżej 25 proc.), znajduje się w czołowej trójce.