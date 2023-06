Rosjanie mają przyspieszyć budowę atomowych okrętów podwodnych

Przed terminem udało się Rosjanom rozpocząć prace elektryczne na atomowym okręcie podwodnym Książę Pożarski. W budowie są trzy inne okręty tego typu. Kreml chciałby, aby okręty powstawały szybciej.

Według nieoficjalnych informacji, jakie podają rosyjskie media, Kreml zalecił przyspieszyć prace nad nowymi okrętami dla rosyjskiej floty. Ma to mieć związek z rosnącym znaczeniem tych jednostek, w sytuacji, gdy okazało się, że rosyjskie lotnictwo wojskowe nie spisuje się podczas wojny na Ukrainie tak dobrze, jak zakładano.

W rosyjskiej armii istnieją obawy, że także lotnictwo strategiczne może nie spełniać pokładanych w nim nadziei, stąd też zwrot ku okrętom podwodnym.

Jednak słowa o przyspieszeniu prac mogą być kremlowską propaganda. Dotychczas bowiem budowy rosyjskich okrętów podwodnych notowały zwykle ogromne, nawet kilkuletnie opóźnienia.

Jak zapewnia Siewmasz, stocznia w Siewierodwińsku, w której powstaje Książę Pożarski, tym razem jednostka ma być oddana do eksploatacji zgodnie z planem. Poprzednie jednostki tego typu, co Pożarski, powstawały od 7 do 17 lat.

Książę Pożarski należy do podwodnych nosicieli rakiet balistycznych. W służbie jest już sześć jednostek tego typu, w dwóch odmianach 955 i 955A.

Każda przenosi 16 wielogłowicowych rakiet balistycznych kompleksu D-30, uzbrojonego w rakiety SS-N-32 Buława.

Załoga tych mających długość 170 metrów okrętów liczy 107 osób.

Eksperci zastanawiają się, czy zalecenie o przyspieszeniu budowy jest w ogóle realne, także z przyczyn finansowych. Koszt jednej jednostki to około 433 mld rubli, czyli prawie 21 mld zł. Tymczasem z powodu sankcji nałożonych na Rosję po ataku na Ukrainę, Kreml ma poważne trudności finansowe, a wpływy budżetu państwa kurczą się.

To właśnie problemy z finansowaniem spowodowały, że pierwszy okręt serii - Jurij Dołgoruki budowano aż 17 lat.