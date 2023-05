Rosjanie masowo migrują do Finlandii

W 2022 r. do Finlandii z Rosji przeprowadziło się ponad 6 tys. osób; to największa skala migracji zza wschodniej granicy od upadku ZSRR – podał w środę centralny urząd statystyczny.

Liczba imigrantów z Rosji jest największa od 30 lat - zaznaczono w opisie zestawienia. W ostatnich latach średnio do Finlandii przeprowadzało się po ok. 3 tys. osób z Rosji. Tuż po upadku ZSRR, w 1991 r., przybyło ich ponad 5,5 tys., zaś w następnych latach, 1992-1995, po ok. 1,7-2,6 tys. rocznie.

Urząd Statystyczny wskazuje przy tym, że 2022 rok pod względem poziomu imigracji do Finlandii był rekordowy. Łącznie do kraju przeprowadziło się blisko 50 tys. osób. Po Rosji, najwięcej osób przyjechało ze Szwecji (ok. 2,5 tys.), Indii (2,4 tys.), Estonii (2,3 tys.), Filipin (2,2 tys.), Ukrainy (1,5 tys.) oraz Turcji (1,5 tys.) - wynika z rejestru ludności.

W poprzednich latach do Finlandii przybywało rocznie po ok. 29-36 tys. osób.

Opublikowana statystyka nie obejmuje Ukraińców przebywających w Finlandii w ramach tymczasowej ochrony. Według danych MSW pod koniec 2022 r. o taką ochronę w Finlandii wystąpiło ponad 45 tys. osób, które uciekły przed wojną po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję.