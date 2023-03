Rosjanie wykorzystują nieszczelny brytyjski system do prania zysków z wojny

Rosjanie wykorzystują nieszczelny brytyjski system kontroli firm do prania zysków czerpanych z wojny w Ukrainie - informuje w piątek agencja Bloomberga.

Brytyjskie organy ścigania uważają, że setki firm, zarejestrowanych w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, są kontrolowane przez Rosjan. Część z nich wykorzystuje wojnę w Ukrainie do osiągania zysków. Choć od czasu inwazji na Ukrainę Wielka Brytania nałożyła szerokie sankcje na wiele rosyjskich podmiotów, to wcześniej przez lata zabiegała o zagraniczne inwestycje. Dlatego system finansowy jest przepełniony fasadowymi firmami o nieprzejrzystych strukturach, co komplikują wdrażanie restrykcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw - pisze Bloomberg.

Zdaniem cytowanych przez agencję, ale nie wymienianych z nazwisk, urzędników, Londyn przyciągał inwestorów łagodnymi regulacjami, pozwalającymi na zachowanie dużej dyskrecji.

Jedna z firm, zidentyfikowanych ostatnio przez brytyjskie władze, jest zarejestrowana pod adresem biurowym w Londynie i figuruje w rejestrach żeglugowych jako właściciel firmy transportującej zboże. Jej statek jest podejrzany o nielegalny transport zboża z Ukrainy i naruszenie międzynarodowych sankcji, ale w ostatnich miesiącach wielokrotnie odbywał rejsy po Morzu Czarnym - twierdzą informatorzy agencji.

Firma zlokalizowana jest w Londynie, ale wszyscy obecni i byli członkowie zarządu podali, że ich miejsca zamieszkania znajdują się w Rosji. Co ciekawe, pod tym samym londyńskim adresem jest zarejestrowanych jeszcze kilka innych przedsiębiorstw założonych przez obywateli Rosji. Jeden z nich jest pracownikiem ministerstwa spraw wewnętrznych. Jako adres zamieszkania również wskazał centrum Moskwy.

Oliver Bullough, specjalista w dziedzinie przestępstw finansowych, powiedział Bloombergowi, że niektórzy biznesmeni wybrali Wielką Brytanię ponieważ założenie firmy jest tam tanie, kontrole - nieliczne, a brytyjski adres nadaje im pozory wiarygodności. Korzystają z kont w brytyjskich bankach cyfrowych, aby wyprać pieniądze - dodał. "Nie mam wątpliwości, że brytyjskie firmy założone kilka lat temu przez cudzoziemców są teraz zaangażowane w grabież Ukrainy" - podkreślił.