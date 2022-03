Rosjanie wywieźli do Rosji i na Białoruś 40 tys. Ukraińców - poinformowało we wtorek ukraińskie MSZ. Według resortu Rosjanie porwali ok. 30 lokalnych liderów, aktywistów i dziennikarzy.

"Mierząc się z całkowitym sprzeciwem, Rosja ponownie stosuje represje wykorzystywane w Donbasie i na Krymie" - napisało MSZ na Twitterze.

Jak dodano, dotychczas Rosjanie porwali ok. 30 lokalnych liderów, aktywistów, dziennikarzy.

Łącznie 40 tys. Ukraińców zostało przymusowo przewiezionych do Rosji i na Białoruś - przekazano. (https://tinyurl.com/mr3k4d5u)