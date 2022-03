Rosjanie zajęli Zaporoską Elektrownię Atomową. Chiny apelują o bezpieczeństwo

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest w rękach rosyjskich - poinformował w piątek rano Enerhoatom, ukraiński koncern obejmujący wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin zaapelował w piątek do "wszystkich stron" o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów jądrowych na Ukrainie.

Nie ma bezpośredniej łączności z Zaporoską Elektrownią Atomową, siły rosyjskie wkroczyły na teren siłowni i przejęły kontrolę nad jej personelem, a kierownictwo elektrowni "pracuje pod lufami karabinów" - podała w piątek agencja informacyjna Ukrinform.



Agencja cytuje wypowiedź Petro Kotina, szefa Enerhoatomu - ukraińskiego koncernu obejmującego wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie.



"Najeźdźcy wkroczyli na teren elektrowni jądrowej, przejęli kontrolę nad personelem i kierownictwem. Na ten moment nie ma łączności, a kierownictwo elektrowni pracuje pod lufami karabinów" - powiedział Kotin.

Chiny apelują o bezpieczeństwo na terenie obiektów jądrowych

Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin zaapelował w piątek do "wszystkich stron" o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów jądrowych na Ukrainie. Ukraińskie służby informowały wcześniej o pożarze w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego.



"Będziemy monitorować sytuację i wzywamy wszystkie strony do powściągliwości, unikania eskalacji i zapewnienia bezpieczeństwa instalacji nuklearnych" - powiedział Wang na rutynowym briefingu w Pekinie, cytowany przez agencję Reutera.



Wcześniej Enerhoatom poinformował, że największa w Europie elektrownia jądrowa jest w rękach Rosjan.

"Budynek administracyjny Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przejście do samej elektrowni są w rękach okupantów. Pracownicy elektrowni kontynuują pracę w blokach energetycznych, zapewniając stabilną działalność obiektów jądrowych. Promieniowanie jest w normie" - oświadczył Enerhoatom.

Trzeba powstrzymać jądrowego maniaka! - wezwał w piątek przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk po ostrzelaniu przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.



W imieniu Rady Najwyższej (parlamentu) Stefańczuk zwrócił się do "parlamentów, rządów, obywateli Europy i świata", podkreślając, że "Rosja postawiła Europę i świat na krawędzi jądrowego armagedonu".



Jak dodał, rosyjskie okupacyjne wojska świadomie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową, by wywołać katastrofę na skalę światową.



Zaporoska elektrownia jest wielokrotnie bardziej niebezpieczna i silniejsza od elektrowni w Czarnobylu, gdzie doszło do katastrofy 36 lat temu - wskazał.



"Zbrodnie Putina sięgnęły skali światowej i zagrażają istnieniu Europy i - możliwe - ludzkości" - alarmował.



"Ta zbrodnia naocznie demonstruje konieczność jak najszybszego wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą, by obronić nie tylko Ukrainę, ale Europę i świat" - podkreślił.



"Powstrzymajcie jądrowego maniaka!" - wezwał.



Ostatniej nocy na terenie elektrowni wybuchł pożar po rosyjskim ostrzale rakietowym. Sytuacja została już opanowana.

"Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia, ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową" - napisał w piątek rano Hałuszczenko na Facebooku.Poinformował, że Rosjanie ostrzeliwali elektrownię z czołgów i z powietrza.



Zdaniem brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, walki wokół elektrowni w Zaporożu oznaczają, że Władimir Putin "zagraża teraz bezpośrednio całej Europie". Zapowiedział, że będzie zabiegał o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji w elektrowni w Zaporożu.



W czwartek wieczorem czasu miejscowego prezydent USA Joe Biden rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i razem z nim wezwał Rosję do zaprzestania walk w obszarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował Biały Dom.