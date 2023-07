Rosjanom nie udało się wyprzeć obrońców spod mostu Antonowskiego

Rosyjscy blogerzy wojskowi informują, że siły rosyjskie, mimo znacznych strat, nie były w stanie wyprzeć około 70 ukraińskich żołnierzy z ufortyfikowanych pozycji pod wschodnim przęsłem położonego w pobliżu Chersonia mostu Antonowskiego.

Ten most to przeprawa nad Dnieprem. Informację czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Rosyjskie dowództwo wojskowe na oślep nakazało odbicie terenu pod mostem Antonowskim

"(Od dwóch tygodni) blogerzy narzekają, że rosyjskie dowództwo wojskowe na oślep nakazało swoim siłom odbicie terenu pod mostem Antonowskim na wschodnim brzegu (Dniepru), co doprowadziło do znacznych strat wśród rosyjskich żołnierzy i pojazdów opancerzonych w wyniku ostrzału artylerii ukraińskiej i zdalnie rozłożonych min" - pisze ISW. Dodaje, że ukraiński oddział broniący tego terenu jest mały - liczy do 70 żołnierzy, ale dobrze ufortyfikowany.

Łączący miejscowość Oleszki z Chersoniem most Antonowski na Dnieprze został wysadzony 11 listopada 2022 r. przez wycofujące się z Chersonia siły rosyjskie. W piątek okupanci uderzyli we wschodnie przęsło mostu pociskami balistycznymi Iskander. Rozmiar zniszczeń nie jest obecnie znany.

nie korzystają ze wszystkiego co mają. Rosyjskie wojska oszczędzają pociski Iskander

Niektórzy rosyjscy blogerzy twierdzą, że uderzenie uszkodziło przęsło mostu na tyle, że siły ukraińskie nie mogły go wykorzystać jako osłony, jednak inni narzekali, że uderzenie tylko częściowo uszkodziło most - relacjonuje think tank.

Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat przekazał w piątek, że rosyjskie wojska oszczędzają pociski Iskander i to zaskakujące, że użyły jednego z nich przeciwko jednostce lekkiej piechoty liczącej 70 osób pod zniszczonym już mostem.

Jeden z blogerów skarżył się, że rosyjski 8. pułk artylerii (22. Korpusu Armijnego Floty Czarnomorskiej) nie ma wystarczającej ilości amunicji do uderzenia na pozycje ukraińskie - podkreśla ISW.

30 czerwca prezydent Rosji Władimir Putin nadał 8. Pułkowi Artylerii honorowy tytuł "Gwardii", jednak zdaniem ISW nie pomoże to pułkowi w wyparciu wojsk ukraińskich.

Most Antonowski był strategicznie ważnym obiekt komunikacyjny umożliwiający przeprawę przez Dniepr siłom rosyjskim operującym na froncie południowym, w obwodach chersońskim, mikołajowskim i dniepropetrowskim.