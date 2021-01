Rosną obawy o przyszłość Hongkongu

Początek roku w Hongkongu nie należy do spokojnych. Nawarstwiające się problemy polityczne generują obawy o przyszłość miasta jako azjatyckiego hubu finansowego i handlowego.

Zagrożona praworządność

30 czerwca 2020 r. władze w Pekinie wprowadziły w mieście nowe prawo o bezpieczeństwie kryminalizującego separatyzm, subwersję, terroryzm oraz działania na rzecz podmiotów zagranicznych (w sensie politycznym). Bazując na tych przepisach, władze Hongkongu aresztowały wielu opozycjonistów. Zmieniono też podręczniki szkolne usuwając wzmianki o masakrze na placu Tiananmen i innych niewygodnych dla władz w Pekinie tematach. Po wspomnianej wcześniej, ostatniej fali aresztowań zorganizowana opozycja de facto nie istnieje.W kontekście biznesu większe znaczenie mają jednak prawdopodobnie nie same aresztowania, ale deklaracja szefowej egzekutywy miasta, Carrie Lam, która stwierdziła, że w Hongkongu nigdy nie było trójpodziału władzy – cała władza należy i zawsze należała do rządu Chińskiej Republiki Ludowej na mocy Prawa Podstawowego z 1997 r. Należy podkreślić, że stoi to w sprzeczności z deklaracjami Najwyższych Sędziów Hongkongu z 2001 czy 2014 r. Z punktu widzenia biznesu ma to praktyczne znaczenie jako usunięcie kluczowych gwarancji niezależności sądów.Połączenie represji, często ręcznie sterowanych, wobec opozycji z deklaracjami o ograniczeniu niezależności wymiaru sprawiedliwości może mieć daleko idące skutki dla Hongkongu. Pozycja miasta jest budowana na pośrednictwie pomiędzy Chinami kontynentalnymi a światem Zachodu, w oparciu o silne i niezależne sądownictwo bazujące na angielskim common law. Usunięcie względnej niezależności i przewidywalności systemu prawno-politycznego może stanowić impuls dla firm międzynarodowych, które będą wolały przenieść się do bezpieczniejszych centrów finansowych w Tokyo czy Singapurze. To zaś będzie oznaczało przekształcenie się Hongkongu w drugorzędne miasto Chińskiej Republiki Ludowej.