Rośnie liczba pacjentów z Covid-19 w belgijskich szpitalach

Liczba pacjentów z Covid-19 przyjmowanych do belgijskich szpitali stale rośnie. W tygodniu do 7 września hospitalizowano średnio 70 pacjentów dziennie. To wzrost o 14 proc. w ciągu tygodnia - informuje belgijska telewizja VRT.

Według danych belgijskiego instytutu nauk o zdrowiu Sciensano 701 pacjentów jest obecnie hospitalizowanych z powodu Covid-19. Liczba ta wzrosła o 5 proc. w ciągu tygodnia. 225 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii - to wzrost o 18 proc. w ciągu tygodnia.

W tygodniu poprzedzającym 4 września średnio 6 zgonów dziennie było powiązanych z Covid-19. Liczba ta wzrosła o 14 proc. w ciągu tygodnia. W sumie z Covid-19 powiązano dotychczas 25 428 zgonów.

W tygodniu poprzedzającym 4 września średnio u 1971 osób dziennie stwierdzano obecność wirusa. To spadek o 3 proc. w ciągu tygodnia.

Z Brukseli Łukasz Osiński