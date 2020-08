Rośnie liczba zakażeń koronawirusem na Filipinach, spada w Singapurze

Filipiński resort zdrowia zgłosił w środę 4444 infekcje koronawirusem, zwiększając bilans zakażeń do niemal 144 tys. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju wzrosła o 93 do 2404. Singapur zarejestrował 42 nowe zakażenia, czyli najmniej od ponad czterech miesięcy.

Ten niewielki kraj został objęty blokadą w połowie kwietnia po masowych wybuchach epidemii w zatłoczonych hotelach dla pracowników zagranicznych, co spowodowało, że liczba infekcji wzrosła tam do jednego z najwyższych poziomów w Azji.

W zeszłym tygodniu rząd Singapuru poinformował, że usunął infekcje ze wszystkich hoteli, mieszczących w sumie około 300 tys. pracowników, z wyjątkiem tych, które nadal służą jako miejsca kwarantanny. Osoby mieszkające w hotelach stanowiły większość z 55 353 przypadków SARS-CoV-2 zarejestrowanych w Singapurze, gdzie odnotowano 27 zgonów.

Indonezja zgłosiła w środę 1942 nowe zakażenia, zwiększając łączną liczbę potwierdzonych infekcji do 130 718, według danych ministerstwa zdrowia. Odnotowano również 79 nowych zgonów, zwiększając ich bilans do 5903, co stanowi najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w Azji Południowo-Wschodniej - pisze agencja Reutera.

Przenoszone lokalnie zakażenia w Chinach kontynentalnych spadły w środę do liczby jednocyfrowej. Wszystkie dziewięć przypadków wykryto w północno-zachodnim regionie Sinciang, którego stolica Urumczi znajdowała się w centrum nawrotu pandemii w lipcu. Kolejnych 25 infekcji przynieśli chińscy podróżni przybywający z zagranicy.

Chiny w dużej mierze powstrzymały lokalne rozprzestrzenianie się pandemii, która - jak się uważa - rozpoczęła się w mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku, zanim rozprzestrzeniła się na cały świat. Według oficjalnych danych 4634 osoby zmarły w Chinach z powodu Covid-19, a 84 737 zostało łącznie zakażonych.

Z kolei Hongkong mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii Covid-19, która zaczęła przeciążać miejscową służbę zdrowia. Na początku sierpnia w regionie notowano codziennie trzycyfrowe wzrosty liczby zakażeń, ale od ponad tygodnia dobowe bilanse utrzymują się poniżej 100.

Hongkong zgłosił w środę 62 nowe zakażenia i kolejne sześć zgonów. Od końca stycznia zakażone zostały 4244 osoby, z których 63 zmarły.

Wirus zainfekował ponad 20,3 miliona ludzi na całym świecie i przyczynił się do śmierci ponad 742 tys. - zgodnie z obliczeniami amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.