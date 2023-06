Rośnie niemiecki eksport do krajów sąsiadujących z Rosją. To sposób na obejście sankcji?

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Niemcy eksportują znacznie więcej towarów do krajów sąsiadujących z Rosją. Eksperci podejrzewają, że pozwala to omijać zachodnie sankcje - pisze we wtorek portal telewizji ARD.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego od stycznia do kwietnia eksport niemiecki do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), bez Rosji, wyniósł 2,9 mld euro. Było to o 1,5 miliarda euro więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku, czyli przed wojną, co odpowiada wzrostowi o 106,4 proc.

Eksport obejmował głównie pojazdy silnikowe i cżęści do pojazdów silnikowych o wartości 865 mln euro. "Eksport tych towarów wzrósł zatem ponad pięciokrotnie w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku" - stwierdzili statystycy. Innymi ważnymi towarami eksportowymi były maszyny i produkty chemiczne.

Z kolei eksport do Rosji spadł z 8,4 mld euro w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku do 3,5 mld euro w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku, czyli o 58,3 proc. Najbardziej spadł eksport pojazdów silnikowych i części do nich, a także maszyn.

"Ta równoległość wskazuje na wysoki odsetek tzw. transakcji obejścia, tj. dalszego eksportu z innych państw WNP do Federacji Rosyjskiej, które omijają zachodnie sankcje. Transakcje te, które mają również odbywać się za pośrednictwem innych krajów trzecich, takich jak Iran, trudno jest kontrolować pomimo wszystkich wysiłków sankcyjnych państw zachodnich. Według ekonomistów Rosja musi płacić znacznie wyższe ceny za ten równoległy import" - pisze portal telewizji ARD.